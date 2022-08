Stela zavrnila očitke, njeni nameni so iskreni

Voditeljico Anito je po ogledu posnetkov z Brankove domačije zanimalo, ali se je po romantičnem potovanju med njim in Ljubico kaj spremenilo. Branko je pojasnil, da sta predaleč narazen in da imata slab stik. Voditeljica ga je nato spomnila na njegovo izjavo, da je Dubravka ženska, kakršno bi si želel doma. Branko je potrdil, da je res najbolj podobna osebi, ki jo išče, žal pa ni sprejela vabila na romantično potovanje, saj je njena hčerka na prvem mestu. Ljubica se je jezila, češ zakaj se je potem sploh prijavila. Dubravka je kot drugo oviro navedla to, da je vse potekalo preveč hitro, sama pa je staromodna. Nakar je dodala: " Čeprav je to človek, ki bi si ga vsaka želela. " Anita je pripomnila, da otroci niso ovira za ljubezen, in Dubravka se je strinjala, da bi se med njima lahko kaj zgodilo, ko bo njena hčerka postala polnoletna, da pa je vse odvisno od Branka. Branko: " Sprejel bi njeno ponudbo, če bi hotela priti k meni. " Ljubica pa je še povedala, da je še mlada, zato je bila optimistična: " Še vedno imam možnost, da najdem boljšega in lepšega. "

Zadnji je bil na vrsti Tomislav, ki je med ogledom posnetkov stokal in preklinjal, še posebej ko je zagledal Marino. Tomislav: "Komaj sem se je rešil." Voditeljico Anito je zanimalo, zakaj je bil tako agresiven do Marine, on pa je pojasnil: "Moti me, če mi nekdo tako skoči v obraz, me žali in podobno." Anita ga je spomnila, da ji je marsikaj obljubil, kar je tokrat zanikal. A je v naslednji minuti Stela povedala, da je Marini pisal, da jo ljubi. Antonija, ki je bila njegovo zlato dekle, je nato povedala, da je pri svojem opisu navajal laži, da pa so njegova čustva do Stele po njenem mnenju iskrena. Upala je, da Stela čuti enako in da se ni zaročila samo zaradi šova. Slednja je povedala, da so bili njeni nameni iskreni. Samanti pa je bilo žal, ker je sploh bila na njegovi kmetiji, saj se njena pričakovanja niso izpolnila. Raje bi bila pri Ivu, ki je kljub svojim letom bolj zabaven in poln energije. Tomislav je nato povedal, da je od prvega dne čutil, da je Stela oseba, ki mu bo omogočila novo življenje. A je Anita povedala, da to ni res, saj mu je bila najprej všeč Marina, vmes pa je bilo še nekaj trenutkov z drugimi dekleti. Tomislav pa je samo še zamrmral v brk: "Za svojo Stelo bi naredil vse."