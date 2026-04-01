Film/TV

Stellan Skarsgard z vlogo v televizijski seriji o finančnih spletkah

Los Angeles, 01. 04. 2026 12.05 pred 26 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Stellan Skarsgard

Švedski igralec Stellan Skarsgard, ki je znan tudi po vlogi v večkrat nagrajeni drami Sentimentalna vrednost z igralko Elle Fanning, bo v novi televizijski seriji, ki zaenkrat še nima naslova, igral z njeno sestro Dakoto Fanning. Ta bo imela vlogo tajne agentke finančnega ministrstva, Skarsgard pa vlogo vodje velike mednarodne korporacije.

V seriji, ki jo bo režirala kanadska filmska ustvarjalka Kari Skogland, bo Dakota Fanning zaigrala kot tajna agentka v večmilijardnem mednarodnem konglomeratu s svetovno spreminjajočimi se političnimi in kriminalnimi lovkami. Znašla se bo v konfliktu med svojim poslanstvom in prepričanjem, da je njena glavna tarča, očitni dedič vse te koruptivne moči, v svojem bistvu dober človek in vreden njene ljubezni, poroča ameriški Deadline.

Stellan Skarsgard bo v novi seriji zaigral ob Elle Fanning.
FOTO: Profimedia

Glavna igralca doslej skupaj še nista zaigrala. Dvaintridesetletna Fanningova je začela igrati že kot otrok, preboj v svetu filma pa je dosegla leta 2001, ko je zaigrala v filmu Moje ime je Sam režiserke Jessie Nelson. V njem igrajo tudi Sean Penn, Michelle Pfeiffer in Dianne Wiest. Z igralcem Tomom Cruisom je sodelovala še v filmu Vojna svetov iz leta 2005, v zadnjem času pa je zaigrala v seriji All Her Fault ter filmu Opazovalci.

Preberi še Skarsgård po prejemu zlatega globusa: Mislil sem, da sem prestar

Štiriinsedemdesetletni igralec Stellan Skarsgard je za svoje delo v svetu filmu prejel že več nagrad. Dramo Sentimentalna vrednost dansko-norveškega filmskega ustvarjalca Joachima Trierja, ki je zadnji film, v katerem je nastopil, je Evropska filmska akademija v začetku tega leta razglasila za najboljši evropski film. Skupno je Sentimentalna vrednost prejela šest evropskih filmskih nagrad, Skarsgard je za vlogo v filmu prejel nagrado za najboljšega evropskega igralca, kasneje tudi zlati globus.

Znan je tudi po vlogah v televizijski seriji Andor, filmu Mamma Mia! in njegovem nadaljevanju Mamma Mia! Spet začenja se, pa tudi po petdelni dramski televizijski miniseriji Černobil.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Krog
01. 04. 2026 13.09
Vsekakor poleg Madsa Mikkelsena eden najboljših evropskih igralcev, brez dvoma tudi na svetovni ravni.
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
