Stellan Skarsgard z vlogo v televizijski seriji o finančnih spletkah

V seriji, ki jo bo režirala kanadska filmska ustvarjalka Kari Skogland , bo Dakota Fanning zaigrala kot tajna agentka v večmilijardnem mednarodnem konglomeratu s svetovno spreminjajočimi se političnimi in kriminalnimi lovkami. Znašla se bo v konfliktu med svojim poslanstvom in prepričanjem, da je njena glavna tarča, očitni dedič vse te koruptivne moči, v svojem bistvu dober človek in vreden njene ljubezni, poroča ameriški Deadline .

Glavna igralca doslej skupaj še nista zaigrala. Dvaintridesetletna Fanningova je začela igrati že kot otrok, preboj v svetu filma pa je dosegla leta 2001, ko je zaigrala v filmu Moje ime je Sam režiserke Jessie Nelson . V njem igrajo tudi Sean Penn, Michelle Pfeiffer in Dianne Wiest . Z igralcem Tomom Cruisom je sodelovala še v filmu Vojna svetov iz leta 2005, v zadnjem času pa je zaigrala v seriji All Her Fault ter filmu Opazovalci .

Štiriinsedemdesetletni igralec Stellan Skarsgard je za svoje delo v svetu filmu prejel že več nagrad. Dramo Sentimentalna vrednost dansko-norveškega filmskega ustvarjalca Joachima Trierja, ki je zadnji film, v katerem je nastopil, je Evropska filmska akademija v začetku tega leta razglasila za najboljši evropski film. Skupno je Sentimentalna vrednost prejela šest evropskih filmskih nagrad, Skarsgard je za vlogo v filmu prejel nagrado za najboljšega evropskega igralca, kasneje tudi zlati globus.

Znan je tudi po vlogah v televizijski seriji Andor, filmu Mamma Mia! in njegovem nadaljevanju Mamma Mia! Spet začenja se, pa tudi po petdelni dramski televizijski miniseriji Černobil.