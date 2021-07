Stena senc zmagovalka Festivala gorniškega filma, nagrada tudi za slovenska filma

Poleg glavne nagrade mesta Domžale je žirija med 32 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi najboljše v posameznih kategorijah. Nagrado za najboljši plezalni film je prejel slovenski film 360 Ascent Roka Lukšiča in Martina Smerdela , vrhunski izdelek plezalske filmske industrije, v katerem vsebinsko izstopa vloga ekipnega dela za celosten uspeh tako zahtevnega projekta, ki prenaša tako odlično promocijo športne kulture kot inovativno okoljevarstveno sporočilo. "Najvišji dimnik v Evropi, najdaljša umetna plezalna smer na svetu in vrhunska plezalca svetovnega kova. To so presežniki, ki so svetu predstavili Slovenijo v filmu 360 Ascent. V velik ponos nam je, da je film dobro zapisan ne le v tujini, pač pa tudi na domačih tleh," je poudaril režiser Rok Lukšič in dodal: "Za izvedbo tako zahtevnega projekta je bila potrebna vrhunska ekipa, ki je v projekt vložila ogromno truda, časa in znanja. Zato se želim zahvaliti tehnični ekipi pod vodstvom Simona Margona ter Martinu Smerdelu in Juretu Niedorferju, ki smo kot glavni trije ustvarjalci filma, ob pomoči preostale snemalne ekipe, uspešno poskrbeli za predstavitev tako veličastnega podviga."

Z glavno nagrado mesta Domžale se je ovenčal film Stena senc poljske režiserke Elize Kubarske . "Zgodba o šerpovski družini, ki se pridruži odpravi v deviško vzhodno steno Kumbakarne, je najčistejši izraz gorske kulture. Presunljivo in polnopomensko vsebino z večplastno sporočilnostjo je režiserka predstavila neevrocentrično in povezala s prepoznavnim slogom, ki ga zaznamujeta prefinjen čut za pokrajinsko estetiko in refleksiven pripovedni ritem," je v obrazložitvi zapisala festivalska žirija, ki so jo sestavljali filmski producent Daniel Burlac , filozof in publicist Jernej Šček ter alpinist Viki Grošelj .

Festival gorniškega filma je v svoji jubilejni 15. izvedbi v Kulturni dom Franca Bernika Domžale, na dvorišče pr’ Berniku in pred OŠ Venclja Perka med 28. junijem in 4. julijem pripeljal 33 filmov o alpinizmu, plezanju, avanturi, gorski naravi in kulturi, pa tudi nekaj filmskih ustvarjalcev.

Najboljši alpinistični film je Jugozahodna stena Everesta ( Pavol Barabas , Slovaška), vsebinsko bogat in zgodovinsko natančen filmski poklon v nesmrten spomin na štiri velike slovaške alpiniste, ki so se podali v veličastno in tragično himalajsko pustolovščino. Isti film je okronala tudi žirija Televizije Slovenija v sestavi Aleša Valič , Miha Lampreht in Miro Štebe . Nagrado za najboljši film o gorah, športu in avanturi je prejel film Srečno, Poljaki! ( Adam Nawrot , ZDA), v katerem gledalec skozi prepletanje avanture, športa, zgodovine in politike spozna kompleksno in prelomno zgodbo, ki je spremenila svet, v kategoriji gorska narava in kultura pa je slavil film In pride večer ( Maja Novaković , Srbija in BiH), edinstvena in nepozabna miniaturna umetnina o življenju dveh preprostih žensk iz odmaknjenih hribov vzhodne Bosne. Nagrado za kratki gorniški film je prejel Nebeški led ( Daniel Bleuer , Švica), ki čarobno odstira vprašanja tveganja, odgovornosti in lepote narave.

Žirija je podelila tudi častni pohvali alpinističnemu filmu Od morja do neba (Michael Dillon, Avstralija), med filmi o gorski naravi in kulturi pa slovenskemu dokumentarcu Sinovi burje Mihe Čelarja, ki je homage zadnji slovenski avtohtoni pasmi – kraškemu ovčarju in odgovor na pritiske slovenske politike, ki je hotela zdesetkati volčjo populacijo. "Ob častni omembi filma Sinovi burje na 15. Festivalu gorniškega filma se iz srca zahvaljujem celotni filmski ekipi, vsem nastopajočim in vsem, ki so film s svojim prispevkom kakor koli podprli. Prav tako sem hvaležen Televiziji Slovenija in Slovenskemu filmskemu centru, ki sta v zgodbi prepoznala potencial in film finančno podprla, ko je ideja zanj šele zorela. Iskrena hvala tudi Klubu kraških ovčarjev Slovenije, ki nam je s svojimi člani ves čas nesebično stal ob strani. Želim si, da bi Sinovi burje v ljudeh vzbudili občutek, da je sobivanje med volkom in človekom, ob pomoči pastirskega psa, mogoče in da je v Sloveniji sonaravnost edini pravi odgovor. Za konec upam, da bodo gledalci ob filmu začutili, da sta tako kraški ovčar na tej strani ograde kot tudi volk na drugi strani naš naravni zaklad," je misli strnil scenarist, režiser in producent Miha Čelar.

Poleg kakovostnih filmov Festivalu gorniškega filma s svojimi zgodbami dajejo pečat tudi predavatelji. Italijan Korra Pesce, eden vodilnih svetovnih alpinistov, je osupnil s svojimi pripovedmi iz velikih sten Alp, Patagonije in Himalaje, pionir športnega plezanja na Hrvaškem Boris Čujić je ob knjigi Zlatne godine duhovito podoživel svojo 40-letni plezalno pot in plezalno sceno v nekdanji Jugoslaviji, Gašper Pintar se je retrospektivno in razmišljujoče ozrl na svojih 20 goreče ambicioznih plezalnih let, Marija in Andrej Štremfelj, prvi zakonski par na Everestu, pa sta iskrivo predstavila svojo avtobiografijo Objem na vrhu sveta.

Nagrajeni filmi bodo v nedeljo na ogled v Domžalah.