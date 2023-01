Steve Carell: Danes bi bilo nemogoče posneti serijo, kot je Pisarna

Zvezdnik serije Pisarna je povedal, da meni, da ne bi bilo najpametneje danes znova oživiti legendarno humoristično zgodbo. Kot je povedal v intervjuju za revijo Esquire, ni prepričan, če bi bila serija in predvsem njegov lik Michael Scott enako sprejeta, kot sta bila pred leti. Neprimerni šef Michael je lik, ki se je zagotovo vtisnil v spomin televizijske zgodovine. A vsaka stvar ima svoje mesto v svojem časovnem okvirju, pravi zvezdnik. "Zanimanje za serijo se je znova povečalo in mnogi si želijo, da bi serijo oživili. A nekako mislim, da to ni najboljša ideja. Mislim, da bi bilo nemogoče ustvarjati takšno serijo danes in mislim, da je ljudje ne bi sprejeli, kot so jo pred desetimi leti."

Zvezdnik pravi, da vsi, ki so serijo spremljali, točno vedo, kakšen šef je bil njegov lik in meni, da je bilo njegovo obnašanje velikokrat neprimerno in v današnjem času ne bi bilo več enako sprejeto, kot je bilo pred leti. "Družba se je v tem času zelo spremenila," je povedal 60-letnik: "Celotna ideja, ki je zgrajena okoli Michaela Scotta, je popolnoma neprimerna za današnji čas. Nikakor ni šef, po katerem bi se lahko drugi zgledovali. Dandanes je okolje popolnoma drugačno. Danes takšnih stvari ne vidimo več."

Nekateri njegovi soigralci iz serije Pisarna so rekli, da bi z veseljem oživili svoje nekdanje like. Igralca John Krasinski in Jenna Fischer sta povedala, da bi brez oklevanja znova obula čevlje Jima in Pam.