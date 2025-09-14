Svetli način
Steve McQueen s projekcijo 34-urnega filma Zasedeno mesto gostuje v Amsterdamu

Amsterdam, 14. 09. 2025 12.16 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Britanski filmski ustvarjalec Steve McQueen s filmom Zasedeno mesto gostuje v amsterdamskem Rijksmuseumu. Na južnem pročelju muzeja bodo do 25. januarja 2026 prikazovali 34-urno nemo različico epskega filma, medtem ko si je v avditoriju muzeja mogoče ogledati film v zvokom in komentarjem v angleščini.

Film Zasedeno mesto podobe sodobnega Amsterdama združi s pripovedjo o življenju pod nacistično okupacijo. Raziskuje zgodbe več kot 2000 amsterdamskih lokacij v letih vojne in danes.

Ustvarjalec, ki je za film 12 let suženj prejel oskarja, je pri projektu sodeloval z zgodovinarko in filmsko ustvarjalko Bianco Stigter, avtorico dela Atlas zasedenega mesta, Amsterdam 1940-1945. Film je bil posnet med letoma 2020 in 2023, v času pandemije covida-19, gibanja Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter) in demonstracij proti podnebnim spremembam.

Steve McQueen v Amsterdamu gostuje s projekcijo 34-urnega filma Zasedeno mesto.
Steve McQueen v Amsterdamu gostuje s projekcijo 34-urnega filma Zasedeno mesto. FOTO: Profimedia

"Film vabi k razmišljanju o temah, kot so okupacija, preganjanje in svoboda," je McQueenove besede navedel spletni portal Art Daily. Kot je še povedal McQueen, film, ki je prikazan na pročelju muzeja, nastavlja ogledalo mestu. Predstavlja vsakdanje življenje sodobnega Amsterdama, ki sloni na 750-letni zgodovini, v jedru filma pa so dogodkov, ki so se v mestu zgodili med drugo svetovno vojno.

Generalni direktor Rijksmuseuma Taco Dibbits je povedal, da si je že dolgo želel sodelovati z McQueenom. "V filmu Zasedeno mesto McQueen prepleta nevidne brazgotine druge svetovne vojne s sodobnim ritmom Amsterdama. Kot Britanec, ki živi v Amsterdamu, nam omogoča, da svojo sedanjost in preteklost vidimo z drugačnimi očmi," je dodal.

Za format istoimenskega celovečernega filma z letnico 2023 sta morala sicer McQueen in Stigter večino posnetega materiala izrezati, pri čemer je bil film še vedno dolg štiri ure in 26 minut. Kot je povedal McQueen, je želel ustvariti film, ki bi vključeval več kot 2000 lokacij, da bi gledalec lahko dobil izkušnjo minevajoče zgodovine, odnosa med takrat in danes. "S 34 urami želim pustiti, da čas teče," je njegove besede navedel spletni portal The Art Newspaper.

steve mcqueen film zasedeno mesto gostovanje
