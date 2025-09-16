Svetli način
Film/TV

Steven Seagal v Srbiji začel snemati nov akcijski film

Beograd, 16. 09. 2025 09.07 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
6

Ameriški igralec Steven Seagal bo na lokacijah v Srbiji začel snemati film Order of the Dragon (Zmajev red). Označil ga je za "staromodni akcijski triler" in kot je povedal za srbsko tiskovno agencijo Tanjug, je zanj pravi način snemanja filma nasprotje današnji odvisnosti od številnih posebnih računalniških učinkov.

Legendarni hollywoodski igralec in mojster borilnih veščin Steven Seagal je izjavil, da ne nasprotuje uporabi umetne inteligence, računalniško generiranih podob ali kakršnekoli tehnologije, ki bi film izboljšala. "Sploh nisem proti. To je super. Le v tem filmu bomo poskušali narediti vse, da bi bilo videti resnično in naravno. To najbolj podpiram," je povedal.

Steven Seagal
Steven Seagal FOTO: Profimedia

Po njegovem mnenju ima umetna inteligenca potencial, da spodkoplje kreativne industrije in odvzame delovna mesta igralcem in filmskim ekipam, kar se mu zdi precej zaskrbljujoče. Na vprašanje, kako bi lahko nadzorovali uporabo umetne inteligence v filmu, je odvrnil, da bi bil zelo cenjen v svetu, če bi poznal odgovor.

Seagal, znan po filmih, kot sta Nedosegljivi zakon (1988) in Oblegani (1992), sicer ocenjuje, da v zadnjih nekaj letih ni videl filma, ki bi se mu zdel odličen, kot je bilo nekoč. "Obstajajo neverjetni režiserji, ne vem, kje bi začel. Obstajajo ljudje, ki zdaj snemajo televizijske serije, in zanimivo je, da so se odločili, da ne bodo snemali filmov. Morda je to povezano s politiko ali financami," je dejal.

Sam osebno ne mara ustvarjanja za televizijo. "Film lahko končam v štirih, petih tednih, televizija pa zahteva 20, 30 tednov, kar je veliko več dela in časa. In jaz sem diplomat in imam veliko dela," je še povedal na novinarski konferenci pred snemanjem filma Order Of The Dragon z režiserjem Vjekoslavom Katušinom. Seagal, sicer velik podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, deluje tudi kot predstavnik za rusko-ameriške humanitarne povezave.

Film bodo začeli snemati danes v Beogradu. Snemanje bo potekalo do začetka oktobra na lokacijah v Pančevu, producent je hrvaška družba Dream Team Pictures, izvršni producent pa srbska družba Cinnamon films.

Zgodba akcijskega trilerja, v katerem ima Seagal glavno vlogo, spremlja elitnega morilca Johna Ricka, ki ga najamejo, da najde in uniči člana organizacije Red zmaja. V njem bodo med drugim zaigrali Michael Pare in Michel Qissi ter srbski igralci Branko Vidaković, Mladen Sovilj in Srna Lango.

Kot je še pojasnil Seagal, bo v filmu nastopilo veliko pravih strokovnjakov za borilne veščine, saj bodo nekateri tudi iz ekipe Jackieja Chana in posamezniki, ki so sodelovali z drugimi legendami akcijskega filma. Katušin pa je med drugim povedal, da je odraščal ob filmih iz 80. in 90. let minulega stoletja, ko so bili posneti z ljubeznijo in čustvi. Elemente iz tega obdobja bo imel tudi Zmajev red, torej bo "pravi film o borilnih veščinah" s pristnimi borbami.

Steven Seagal Srbija Order of the Dragon Film Beograd
Naslednji članek

Na filmskem festivalu v Torontu slavila drama Hamnet v režiji Chloe Zhao

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Masai_Mara
16. 09. 2025 09.56
..ki je podpiral napad Rusije na Ukrajino..
ODGOVORI
0 0
Masai_Mara
16. 09. 2025 09.55
Putinov sluga.
ODGOVORI
0 0
LeviTUMOR
16. 09. 2025 09.47
+1
Ko smo bli mulci, je bil ta en top fajterskih igralcev, pol pa odrasteš in vidis kok fejk napihnjen clovek je to, pa se zelo rad laze. Tam dole pa nebo težko najdet prostor pa igralce kar se droge tice. Lahko bi dejansko snemal kjerkoli🙂
ODGOVORI
2 1
NiGenocid
16. 09. 2025 10.05
...ampak v sloveniji ne snema nobeden. Zakaj ze? :)
ODGOVORI
0 0
3320.
16. 09. 2025 09.41
+2
Stiven Signal
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
16. 09. 2025 09.36
+5
Serbin Seagal .. !!!
ODGOVORI
5 0
