Steven Seagal v Srbiji začel snemati nov akcijski film

Legendarni hollywoodski igralec in mojster borilnih veščin Steven Seagal je izjavil, da ne nasprotuje uporabi umetne inteligence, računalniško generiranih podob ali kakršnekoli tehnologije, ki bi film izboljšala. "Sploh nisem proti. To je super. Le v tem filmu bomo poskušali narediti vse, da bi bilo videti resnično in naravno. To najbolj podpiram," je povedal.

Po njegovem mnenju ima umetna inteligenca potencial, da spodkoplje kreativne industrije in odvzame delovna mesta igralcem in filmskim ekipam, kar se mu zdi precej zaskrbljujoče. Na vprašanje, kako bi lahko nadzorovali uporabo umetne inteligence v filmu, je odvrnil, da bi bil zelo cenjen v svetu, če bi poznal odgovor.

Seagal, znan po filmih, kot sta Nedosegljivi zakon (1988) in Oblegani (1992), sicer ocenjuje, da v zadnjih nekaj letih ni videl filma, ki bi se mu zdel odličen, kot je bilo nekoč. "Obstajajo neverjetni režiserji, ne vem, kje bi začel. Obstajajo ljudje, ki zdaj snemajo televizijske serije, in zanimivo je, da so se odločili, da ne bodo snemali filmov. Morda je to povezano s politiko ali financami," je dejal.

Sam osebno ne mara ustvarjanja za televizijo. "Film lahko končam v štirih, petih tednih, televizija pa zahteva 20, 30 tednov, kar je veliko več dela in časa. In jaz sem diplomat in imam veliko dela," je še povedal na novinarski konferenci pred snemanjem filma Order Of The Dragon z režiserjem Vjekoslavom Katušinom. Seagal, sicer velik podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, deluje tudi kot predstavnik za rusko-ameriške humanitarne povezave.

Film bodo začeli snemati danes v Beogradu. Snemanje bo potekalo do začetka oktobra na lokacijah v Pančevu, producent je hrvaška družba Dream Team Pictures, izvršni producent pa srbska družba Cinnamon films.

Zgodba akcijskega trilerja, v katerem ima Seagal glavno vlogo, spremlja elitnega morilca Johna Ricka, ki ga najamejo, da najde in uniči člana organizacije Red zmaja. V njem bodo med drugim zaigrali Michael Pare in Michel Qissi ter srbski igralci Branko Vidaković, Mladen Sovilj in Srna Lango.

Kot je še pojasnil Seagal, bo v filmu nastopilo veliko pravih strokovnjakov za borilne veščine, saj bodo nekateri tudi iz ekipe Jackieja Chana in posamezniki, ki so sodelovali z drugimi legendami akcijskega filma. Katušin pa je med drugim povedal, da je odraščal ob filmih iz 80. in 90. let minulega stoletja, ko so bili posneti z ljubeznijo in čustvi. Elemente iz tega obdobja bo imel tudi Zmajev red, torej bo "pravi film o borilnih veščinah" s pristnimi borbami.