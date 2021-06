Steven Spielberg podpisal pogodbo s pretočno platformo za več filmov na leto

Izvršni direktor Amblin Partners Jeff Small je sporočil, da bodo z novim partnerstvom gradili na izjemno uspešnem delovnem razmerju na področju televizije in filma, saj ima platforma, s katero so sklenili pogodbo, več kot 200 milijonov naročnikov.

Režiser filmov, kot so Jurski park, Reševanje vojaka Ryana in Schindlerjev seznam, je nameraval leta 2019 spremeniti pravila ameriške Akademije filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje oskarje. Zavzemal se je, da bi se lahko za oskarja za najboljši film leta potegovali le filmi, ki so prikazani v kinodvoranah. A spremembe ni bilo, Spielberg pa si je medtem, kot vse kaže, premislil. Doslej je namreč že sodeloval z večjimi pretočnimi platformami, med drugimi pri seriji Amazing Stories ter pri filmih The Trial of the Chicago 7 in Maestro.

V zadnjem obdobju se vse več ustvarjalcev odloča za prikazovanje filmov preko spletnih platform, posledično pa se sklene več odmevnih sodelovanj. Amblin Partners bodo sicer še naprej sodelovali tudi z drugimi podjetji, saj pogodba s priljubljeno platformo ni ekskluzivna."Steven je ustvarjalni vizionar in vodja. Moje odraščanje je bilo zaznamovano z njegovimi nepozabnimi karakterji in navdihujočimi zgodbami," je še dejal eden od njenih glavnih izvršnih direktorjev Ted Sarandos.