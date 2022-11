Steven Spielberg posnel film o svojem otroštvu

"Še nikoli nisem bil sam tako dolgo v dejanski zgodbi, to je bilo kafkovsko. Tega se nikoli nisem navadil. Ni mi bilo udobno. A ko je bil igralski čar na vrhuncu, ko je ekipa tako dobro delovala skupaj, sem se zatopil v njihove nastope," je o svoji novi delno avtobigrafski drami The Fabelmans za Yahoo Entertainment dejal režiser Steven Spielberg .

V nadaljevanju je dejal, da je vedno vedel, da je film namenjen njegovim pokojnim sestram, mami in očetu ter njemu samemu. "Nikoli ni bilo trenutka, ko se nisem zavedal, da sem izkoristil priložnost, za kar sem zelo hvaležen, da sem si pri svojih letih končno drznil, zbral pogum in se odločil, da sedaj povem to zgodbo. Če bi se pred 30 leti odločil, da posnamem ta film, ne bi imel distance ali prave perspektive. Ne bi bil enak film."

V procesu ustvarjanja drame se je hollywoodski zvezdnik veliko naučil o sebi, saj je šlo za potovanje samorefleksije. "Šlo je za to, da sem imel zelo težavno družino, zelo posebno družino," je dejal in dodal, da ga je njegov dolgoletni soscenarist Tony Kushner prepričal, da svojo zgodbo o odraščanju prenese na velika platna. V drami je mladega Spielberga (v filmu se pojavi kot Sammy Fabelman) upodobil igralec Gabriel LaBelle, ki je zaigral ob boku Michelle Williams in Setha Rogena.