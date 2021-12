Steven Spielberg posnel prvi muzikal, sedaj je na vrsti vestern

Steven Spielberg je v otroštvu sanjal, da bo nekoč posnel muzikal, imel pa je prav posebno željo, saj je želel posneti priredbo muzikala Zgodba z zahodne strani iz leta 1957, ki si ga je ogledal na odrskih deskah na Broadwayu in je bil v tistem času velika uspešnica. Legendarni režiser je dejal, da se je že takrat zaljubil v produkcijo in glasbo tega muzikala, sedaj pa se mu je želja uresničila, saj je njegova različica končno doživela filmsko premiero.

Znani režiser Steven Spielberg je končno uresničil svojo veliko željo iz otroških let. Posnel je filmsko priredbo muzikala Zgodba z zahodne strani, v katerem je nastopila tudi zvezdnica iz filmske priredbe tega muzikala iz leta 1961, Rita Moreno. Več kot šest desetletij pozneje je muzikal znova doživel premiero v New Yorku, Spielberg pa je pripravljen na nove izzive.

icon-expand Steven Spielberg FOTO: Profimedia

Po 32 filmskih projektih je premiero pred newyorškim občinstvom doživela nova priredba tega legendarnega muzikala, ki je nastajala pod režiserskim očesom prav tako legendarnega režiserja. 74-letnega Spielberga naj bi s to stvaritvijo čakala vsaj nominacija za oskarja, če že ne kipec sam, režiser pa že razmišlja o naslednjem projektu.

Njegovemu opusu, v katerem so že znanstveno-fantastični filmi, trilerji, pustolovski filmi, vojni filmi, zgodovinske drame, sodobne drame in še kaj bi se našlo, se je sedaj pridružil še muzikal. Kakšen je lahko naslednji korak nekoga, ki je naredil praktično vse? Spielberg odgovarja: "V preteklih 40 letih moje kariere so mi že večkrat zastavili to vprašanje. Vsakič sem odgovoril, da je muzikal tisto, česar še nisem naredil, zanemarjal pa sem dejstvo, da se v resnici še nisem posvetil vesternu. Kdo bi vedel, mogoče je to naslednja stvar."

Da bo ta odgovor na njegova vrata pripeljal marsikaterega hollywoodskega producenta in izvršnega direktorja, ki si želi sodelovati z njim, pa 74-letnik pravi, da ima na svoji mizi že nekaj predlogov, a še ne ve, kateri se bodo uvrstili v ožji izbor. Čeprav se kot režiser še ni podpisal pod film iz tega žanra, pa je že sodeloval kot producent. Leta 2005 v miniseriji Into the West, katere zgodba govori o dveh družinah – ene belske in druge indijanskega porekla – v času ameriške ekspanzije. Kot izvršni producent pa je sodeloval v filmu Nazaj v prihodnost 3, ki se dogaja v letu 1885.