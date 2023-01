Steven Spielberg se je bal, da bo človeštvo zaradi pandemije ogroženo

Režiser Steven Spielberg je priznal, da se je med izbruhom pandemije bal, da bo obstoj človeške rase ogrožen. O svojih občutkih in prepričanjih je spregovoril v intervjuju za The Daily Star in dodal, da je navdih za film The Fabelmans našel prav v takratnem obdobju in ga ustvaril kot odziv na dogajanje.

Steven Spielberg je v nedavnem intervjuju spregovoril o svojih lastnih predvidevanjih in strahu, da bo človeštvo zaradi pandemije izumrlo. A iz tega se je rodil tudi navdih za njegov film The Fabelmans, dramo, ki govori o zgodbi o odraščanju. "Bil sem prestrašen, da bo zaradi covida-19 konec sveta. Dogodek epskih razsežnosti v smislu izumrtja človeštva, ki se je dogajal na svetu. Če sem imel možnost, da posnamem še en film, je to morala biti ta zgodba," je povedal 76-letnik.

icon-expand Steven Spielberg FOTO: Profimeda

"Do takrat, ko sem opravil nekaj resnih pogovorov o pisanju filma, smo zaradi covida izgubili že 250 tisoč Američanov. V Beli hiši so zanikali, da gre za resno situacijo in trdili, da je vse skupaj kot gripa, strokovnjaki pa so govorili o resnosti bolezni. Menil sem, da nismo namenjeni v pravo smer in da se vse skupaj ne bo končalo dobro za mnoge med nami. Zato sem začel razmišljati o tem, da bi povedal zgodbo, ki je bila že dlje časa v mojih mislih. Vse življenje sem razmišljal o tem," je pripovedoval režiser.