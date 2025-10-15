Štirje slovenski filmi v izboru za nominacijo za evropske filmske nagrade

Evropska filmska akademija (EFA) je objavila seznam kandidatov za nominacije za evropske filmske nagrade. Na seznamu igranih celovečercev je prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica, na seznamu dokumentarcev slovenska manjšinska koprodukcija Igorja Bezinovića Fiume o Morte!. Podelitev evropskih filmskih nagrad bo 17. januarja v Berlinu.

V kategoriji animiranih filmov je na seznamu tudi celovečerni animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašše in Jean-Clauda Rozeca, v kategoriji kratkih filmov pa Navadna hruška Gregorja Božiča. Na seznamu filmov, ki so predlagani v obravnavo za nominacije za evropske filmske nagrade, je skupaj 67 celovečernih filmov, od tega 44 igranih, 15 dokumentarnih in osem animiranih.

Zgodbe iz čarobnega vrta

Igrane in dokumentarne filme so izbrali člani upravnega odbora EFA in povabljeni evropski strokovnjaki, animirane filme pa izbirna komisija, sestavljena iz članov upravnega odbora EFA in strokovnjakov v sodelovanju z CARTOON - Evropskim združenjem za animirani film. Izbor predstavlja prvi korak v tridelnem postopku nominacij za evropske filmske nagrade. Vsi izbrani filmi bodo predstavljeni 5400 članom EFA, ki bodo glasovali za svoje favorite. Filmi z največ prejetimi glasovi bodo nominirani v naslednjih kategorijah: najboljši evropski film, režiser, igralec, igralka, scenarist in dokumentarni film. Nominirance, razen v kategoriji kraki film, bodo razglasili 18. novembra v živo iz Real Alcazarja v Sevilli. Nominirance za nagrado za kratki film po izboru Mreže kratkih filmov EFA bodo razglasili že 31. oktobra na mednarodnem filmskem festivalu SEMINCI v Valladolidu.

Film Kaj ti je deklica

Prvenec Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić je imel svetovno premiero na letošnjem 75. Berlinalu, kjer je prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive. Film je slovenski kandidat za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film leta 2025. Bil je izbran tudi v letošnji program Evropa! Glasovi žensk v filmu, ki ga organizira mednarodna mreža European Film Promotion (EFP), so sporočili s SFC. Urška Djukić je sicer leta 2022 v kategoriji kratkih filmov za kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje že prejela evropsko filmsko nagrado za najboljši film. Slovenska manjšinska koprodukcija Fiume o morte! hrvaškega scenarista in režiserja Igorja Bezinovića je nastala v produkciji zagrebškega Restarta, kot koproducent je sodeloval slovenski produkcijski studio NOSOROGI. Pri projektu sta med drugim sodelovala še Julij Zornik kot mešalec zvoka in Gregor Božič, ki se je podpisal pod filmsko fotografijo. Film je svetovno premiero doživel na filmskem festivalu v Rotterdamu, kjer je prejel glavno nagrado festivala in nagrado Fipresci. Uvrščen je bil na skoraj 50 filmskih festivalov in osvojil številne nagrade, med njimi šest zlatih aren na filmskem festivalu v Pulju. Animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta je slovensko-češko-slovaško-francoska koprodukcija. Svetovno premiero je doživel na letošnjem Berlinalu, kjer je bil uvrščen v program Generation Kplus. Od takrat je prejel več nagrad na mednarodnih filmskih festivalih. Film Navadna hruška je imel svetovno premiero v Rotterdamu. Film, ki sta ga zasnovala Božič in Marina Gumzi, sicer tudi producentka filma, je slovensko-britanska koprodukcijo, ki je nastala v studiu NOSOROGI ter v postprodukcijskem studiu Digital Orchard iz Londona. Nastal je s podporo SFC.