Stoječe ovacije in vzkliki za Stephena Colberta: 'Ali kdo zaposluje?'

Los Angeles, 15. 09. 2025 07.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Po novici o ukinitvi priljubljene večerne oddaje The Late Show je občinstvo na podelitvi televizijskih nagrad emmy njenega voditelja Stephena Colberta pozdravilo s stoječimi ovacijami. "Ali kdo zaposluje?" se je ob prihodu na oder pošalil Colbert.

Eden od vrhuncev nedeljske podelitve televizijskih nagrad emmy je bila zmaga televizijskega voditelja Stephena Colberta za njegovo priljubljeno večerno oddajo The Late Show. Colbert je poleti namreč sporočil, da bodo njegovo dolgoletno oddajo prihodnjega maja umaknili s programa, franšizo The Late Show, ki jo je Colbert leta 2015 prevzel od Davida Lettermana, pa ukinjajo. 

Še pred tem je občinstvo s stoječimi ovacijami in vzkliki njegovega imena pospremilo njegov prihod na oder ob predstavitvi nagrade za najboljšega glavnega igralca. "Zdaj, ko imam vašo pozornost ... Ali kdo zaposluje?" se je pošalil voditelj.

Kasneje je ob prejemu nagrade dejal: "Zahvaljujem se CBS, da nam je dala privilegij biti del tradicije poznih večernih oddaj, za katero upam, da se bo nadaljevala še dolgo po tem, ko mi ne bomo več delali te oddaje." 

V zaodrju je novinarjem še povedal, da ima rad svoje delo in da si ga želi opravljati tudi v prihodnje. "Vsak dan ustvarjamo oddajo drug za drugega, na koncu dneva pa imam privilegij in odgovornost, da delim z občinstvom, kar smo ustvarili. Čeprav se bo oddaja maja končala, bom vsak dan užival in poskušal to poglavje skleniti kar se da lepo," je še dodal. Do maja obljublja veselo in nepozabno sezono.

Ukinitev ikonične oddaje je bila posledica medijskih združitev, ki so se po uradnih informacijah zgodile zaradi finančnih razlogov, mnogi kritiki pa so prepričani, da je bilo prav slovo oddaje eden od pogojev, ki so lastnikom olajšali proces. Odločitev o ukinitvi je namreč glasno podprl tudi ameriški predsednik Donald Trump in zagrozil še nekaterim drugim voditeljem večernih oddaj.

Lark
15. 09. 2025 09.09
-1
Nekje do leta 2020 je bil še precej dober. Potem pa se mu je skisalo...
ODGOVORI
0 1
alicante1234
15. 09. 2025 09.01
-2
Levičarski propagandist.
ODGOVORI
0 2
lokson
15. 09. 2025 08.47
+1
Samo elita yet seta, mu daje potuho. V svojem norčevanje je pregloboko zašel. Ustvaril je 40 milijonsko luknjo. Za lastnike preveč. Tole jokanje sedaj, je več kot patetično. Ljudje, so ga imeli dovolj in posledično je gledanost tako padla, da so njegovo oddajo ukinili. In ne, ni bil kriv Trump, ampak on sam.
ODGOVORI
2 1
Levi so barabe
15. 09. 2025 08.29
-4
Kar na 24 mu dajte službo. Gliha vkup štriha
ODGOVORI
3 7
proofreader
15. 09. 2025 08.22
-5
O Bidnu ni upal govoriti, Trumpa in njegove otroke pa vsak dan napada.
ODGOVORI
4 9
brainiac007
15. 09. 2025 08.30
+6
To pa sploh ne drži mal si poglej zgodovino oddaj že od nekdaj gledam . Seveda ima pa zaradi Trumpa samega veliko materiala. Seveda lahko avtoritarni režim prepove takšne oddaje ker si pač lahko dovoli. Amerika pač žal tone v pogubo. Kot tudi preostali svet. Vse zaradi populizma in neizobraženosti in algoritmov socialnih omrežij.
ODGOVORI
7 1
Gregib
15. 09. 2025 08.36
+0
Čeprav se ne strinjam, je pač dejstvo, da ima večina oddaj v ZDA neko politično konotacijo, ve eno ali drugo smer... Sicer pa... kdo na FOXu, razen Jessice Tarlov upa zgolj prdnat v TACOtovo smer?
ODGOVORI
1 1
