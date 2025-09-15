Stoječe ovacije in vzkliki za Stephena Colberta: 'Ali kdo zaposluje?'

Eden od vrhuncev nedeljske podelitve televizijskih nagrad emmy je bila zmaga televizijskega voditelja Stephena Colberta za njegovo priljubljeno večerno oddajo The Late Show . Colbert je poleti namreč sporočil, da bodo njegovo dolgoletno oddajo prihodnjega maja umaknili s programa, franšizo The Late Show, ki jo je Colbert leta 2015 prevzel od Davida Lettermana , pa ukinjajo.

Še pred tem je občinstvo s stoječimi ovacijami in vzkliki njegovega imena pospremilo njegov prihod na oder ob predstavitvi nagrade za najboljšega glavnega igralca. "Zdaj, ko imam vašo pozornost ... Ali kdo zaposluje?" se je pošalil voditelj.

Kasneje je ob prejemu nagrade dejal: "Zahvaljujem se CBS, da nam je dala privilegij biti del tradicije poznih večernih oddaj, za katero upam, da se bo nadaljevala še dolgo po tem, ko mi ne bomo več delali te oddaje."

V zaodrju je novinarjem še povedal, da ima rad svoje delo in da si ga želi opravljati tudi v prihodnje. "Vsak dan ustvarjamo oddajo drug za drugega, na koncu dneva pa imam privilegij in odgovornost, da delim z občinstvom, kar smo ustvarili. Čeprav se bo oddaja maja končala, bom vsak dan užival in poskušal to poglavje skleniti kar se da lepo," je še dodal. Do maja obljublja veselo in nepozabno sezono.