Stoječe ovacije za Iva Bana, nagrada tudi Juriju Zrnecu

Krafft je svojo prvo ljubljansko edicijo začel s podelitvijo stanovskih nagrad DSI in SKOM v Festivalni dvorani, kjer je eden najmočnejših trenutkov večera pripadel Ivu Banu . Prejemnika nagrade Ita Rina za življenjsko delo je občinstvo pozdravilo s stoječimi ovacijami.

Ban se je zahvalil svoji družini za nesebično podporo, v zahvali pa se je obrnil tudi k ljudem, s katerimi je ustvarjal skozi desetletja: "Moram se zahvaliti društvu za to izjemno lepo nagrado. Moram se zahvaliti kolegicam in kolegom, s katerimi sem ustvaril vse to, zaradi česar sem danes dobil to nagrado. Vesel sem, da sem z njimi lahko ustvaril kar nekaj lepega, na kar sem pravzaprav kar malo ponosen."

Nagrade veliki plan za vrhunske igralske dosežke so prejeli Jurij Zrnec, Saša Tabaković in Suzana Krevh, nagrado glas risanke je prejel Klemen Slakonja, priznanje kontraplan pa Sašo Kalan. SKOM je nagrado za življenjsko delo podelil scenografinji Urši Loboda, nagrado za posebne dosežke garderoberki in asistentki kostumografije Emini Kaliman Ališić, nagrado za nepogrešljivo strokovno sodelavko pa oblikovalki pričesk Kseniji Imerovič.