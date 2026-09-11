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Stoječe ovacije za Iva Bana, nagrada tudi Juriju Zrnecu

Ljubljana, 11. 09. 2026 18.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Ivo Ban

Vzdušje na festivalu Krafft je bilo prežeto s čustvi, ko je Ivo Ban za svoje izjemno delo prejel nagrado za življenjsko delo. Poleg njega so priznanja prejeli številni drugi umetniki, tudi zvezdnik serije Ja, Chef! Jurij Zrnec, slavili pa so tudi nadarjeni ustvarjalci študentskih filmov.

Krafft je svojo prvo ljubljansko edicijo začel s podelitvijo stanovskih nagrad DSI in SKOM v Festivalni dvorani, kjer je eden najmočnejših trenutkov večera pripadel Ivu Banu. Prejemnika nagrade Ita Rina za življenjsko delo je občinstvo pozdravilo s stoječimi ovacijami.

Ivo Ban
Ivo Ban
FOTO: Matic Kremžar

Ban se je zahvalil svoji družini za nesebično podporo, v zahvali pa se je obrnil tudi k ljudem, s katerimi je ustvarjal skozi desetletja: "Moram se zahvaliti društvu za to izjemno lepo nagrado. Moram se zahvaliti kolegicam in kolegom, s katerimi sem ustvaril vse to, zaradi česar sem danes dobil to nagrado. Vesel sem, da sem z njimi lahko ustvaril kar nekaj lepega, na kar sem pravzaprav kar malo ponosen."

Nagrade veliki plan za vrhunske igralske dosežke so prejeli Jurij Zrnec, Saša Tabaković in Suzana Krevh, nagrado glas risanke je prejel Klemen Slakonja, priznanje kontraplan pa Sašo Kalan. SKOM je nagrado za življenjsko delo podelil scenografinji Urši Loboda, nagrado za posebne dosežke garderoberki in asistentki kostumografije Emini Kaliman Ališić, nagrado za nepogrešljivo strokovno sodelavko pa oblikovalki pričesk Kseniji Imerovič.

Jurij Zrnec
Jurij Zrnec
FOTO: Matic Kremžar

V ciklu študentskih filmov se je na velikem platnu predstavilo šest filmov, večer pa je prinesel tudi edini festivalski nagradi letošnjega Kraffta, namenjeni igri in režiji igralca v študentskem filmu. Nagrado za najboljšo igro v študentskem filmu je prejela Ajda Kostevc za vlogo Srečke Petek v filmu Počitniški dan režiserke Line Bensa (AGRFT). Žirija je v obrazložitvi poudarila stilizirano igro na meji absurda, s katero Kostevc sledi konceptu filma, hkrati pa svoji junakinji kljub bizarnosti zgodbe, odtujenosti in osamljenosti "vdihne toplino, ranljivost in verodostojnost".

Nagrado za najboljšo režijo igralca v študentskem filmu je prejel David Champaigne za film Samorastnik (AGRFT). Žirija je izpostavila enoten igralski jezik in homogenost med igralci ne glede na njihovo izkušenost. Režija po njeni oceni sloni "na igri in igralčevi izraznosti kot temeljnem elementu zgodbe", pri čemer Champaigne kaže izrazit posluh in zavest o igralčevem instrumentu. Ob prejemu nagrade je Champaigne poudaril, da se želi glede na njeno naravo zahvaliti predvsem igralski zasedbi, ki je v film vložila dolge ure vaj in dela.

Krafft 2026
Krafft 2026
FOTO: Matic Kremžar

Žirija v sestavi Lučka Počkaj, Lotos Vincenc Šparovec in Kaja Petrovič se je odločila še za posebno omembo filma Suicide Fish režiserja Teneja Davidovića (Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici), ki je nanjo kot celota naredil močan vtis s svojim optimizmom, idejo in izvedbo.

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