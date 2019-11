Za vse tiste, ki jim konec tedna drenjanje po klubih ni dišalo, so bila odlična alterantivna temne kino dvorane in grozljivke. V Kinu Bežigrad in Kino Dvoru je tovrstno druženje, s pulzom čez 150, postalo že tradicija, kino pa so popestrili strašljivi hodniki, mučilne naprave in strašljive maske.