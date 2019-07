'Strašljivo, kot nočna mora': napovednik za Mačke sprožil burne odzive

Prvi napovednik za Mačke oziroma 'Cats', film, ki bo luč sveta ugledal decembra letos, milo rečeno ni navdušil oboževalcev znamenitega istoimenskega muzikala, ki je na odru prvič zaživel leta 1981.

Filmska različica muzikala je sicer polna zvezdniških imen, odTaylor Swift,Idrisa Elbe, Jennifer Hudson do Judi Dench in Iana McKellena. A njihove 'kosmate' različice, ki v skorajda triminutnem napovedniku plešejo po mestu, obdanem z mesečino, so po mnenju številnih videti strašljivo.

Kritik za Forbes Scott Mendelsonje tako na Twitterju zapisal, da je napovednik kot "nočna mora, ki jo sprožijo droge".