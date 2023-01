Strast v bazenu: Temperatura se je dvignila za par stopinj

Ko je Toni vprašal Elo, kako vidi njun odnos, je povedala, da se Rim ni gradil z besedami in tudi z njegove strani ni videla veliko dejanj po njunem zmenku v dvoje, zato se je do njega ohladila. Poleg tega je od deklet slišala stvari, ki se niso skladala s tistim, kar išče. Strinjal se je, da njun odnos stagnira, poudaril je tudi, da ne namerava zavreči čustev do ostalih deklet, da bi ugotovil, ali je med njima nekaj več. Ponovil je še, da so mu objemi in poljubi zelo pomembni, Ela pa je priznala, da se ne zaljubi tako hitro in da potrebuje veliko časa, da se preda moškemu. Strinjala se je, da se njuna zgodba končuje, zato sta se poslovila. Ela je kasneje še dodala: "Res mu želim, da se pri vsem tem zbere. Ni mu lahko, veliko čustev je prisotnih. Energijo zapravlja za različne punce. Kot sem rekla, on razvija odnos s puncami, ki mi niso čisto nič podobne. To mi pove, da ni ne on pravi zame ne jaz prava zanj."

Danijela je bila zaradi Elinega odhoda besna, želela je izvedeti, po kakšnem ključu izloča dekleta. Očitala mu je, da je obdržal Mario , ki se za razliko od Ele ni borila zanj, pa tudi, da je v šov vrnil Polino ter da je obljubljal, da bo vsem namenil enako časa, a svojih obljub ni izpolnil. Nakar ji je priznal: "Ti si brez dvoma punca, s katero sem začutil največjo strast v življenju." Dodal pa je, da poleg strasti išče tudi čustva, a je to ni ustavilo. Zdelo se mu je, da sta na dveh nasprotnih bregovih, ona pa se nenehno vrača k odnosom z drugimi dekleti in obljubam, ki jim jih daje. Toni se je razjezil: "Misliš, da se zafrkavam?" Poudaril je, da išče ljubezen: "Če bi zdaj vedel, da si prava, bi te pograbil in odšel s snemanja." Danijela pa se je jezila nazaj, češ kaj čaka in koliko časa potrebuje, da ugotovi, katera je prava.

Toni je ugotavljal, da so njene šale obrambni mehanizem, in želel je izvedeti, kaj se skriva za njimi. Toni: "Skušam priti do nje, rad bi, da neha s heci." Ker se je še naprej jezila, ji je povedal, da so vrata odprta in da lahko odide, če to želi. Danijela v svoj bran: "Če bi bila hladna in brez čustev, ne bi tako reagirala." Toni: "Zelo mi je hudo, če te bom še kdaj prizadel. A ko se to zgodi, poskusi razumeti, da to delam v želji, da najdem pravo. Še vedno verjamem, da bi to lahko bila ti. Zelo težko bi mi bilo, če bi te kar pustil oditi." Danijela: "Nimam zastonj štirih zaročencev, ki jamrajo. Ne bodi eden od njih ... Ne jamraj, ampak izkoristi čas, da ne bo kasneje tako." On pa je še poudaril, naj se osredotoča samo na njun odnos, in strinjala se je, da ji doslej ni naredil nič slabega.

Zaradi strasti bi skoraj zagorela

Dekleta so bila presenečena, ko je pred podelitvijo vrtnic prispelo vabilo na zmenek v dvoje: "Lačen sem druženja, zato te vabim k sebi na sladek zmenek. Na rane ne bova dajala soli, niti si težila." Povabil je Karolino, zaradi česar je bila še posebej žalostna Dijana, ki ni dobila svoje priložnosti niti na skupinskem zmenku. Toni se je veselil druženja s Karolino, poudaril je, da se čustva med njima poglabljajo vse od začetka: "Z njo sem vedno pripravljen na nov korak." Za začetek sta pripravila testenine, Toni pa je užival v tem, da ga je ves čas dražila s svojimi komentarji. Med kosilom je ugotavljal: "Ure in ure bi lahko tako sedela." Karolina se je strinjala, da sta si vsakič bližje in bolj zagreta, priznala je, da je že pogrešala njuna druženja v dvoje.