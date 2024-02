Strokovnjak nagovoril Tino Blašković: Rada imaš neobičajne ljudi

Strokovnjaki hrvaškega šova menijo, da je dobra. Boris Blažinić , ki v šovu spremlja tekmovalce in predvsem kemijo med njimi ter uspeh, ki ga šov prinaša, se je pogovoril s Tino. "Mislim, da potrebuješ osebo, ki je prav tako liberalna, odprta, ki je pozitivna, tudi proaktivna, ki se rada šali. Potrebuješ osebo, ki je atraktivna in neobičajna, saj imaš zelo rada neobičajne ljudi. Ne sme biti nekdo, ki je konvencionalen in tradicionalen, ki bi sledil pravilom."

In kaj pravi Tina o sebi? "Kakšna sem bila v prejšnjih zvezah in kakšna bi lahko bila zdaj, sta dve popolnoma drugačni osebi," je povedala in dodala, da veliko dela na sebi: "Mislim, da imam stvari v življenju precej pod kontrolo, seveda imam nekaj takšnih, ki tudi niso čisto pod kontrolo, to je normalno. Mislim, da sem dobra izbira, da je dobro imeti me ob sebi, saj znam ljubiti, znam kaj ustvariti in znam uživati v času v dvoje."