Strokovnjaki navdušeni nad Tino in Tiagom: Kemija med vama je neverjetna

Tina Blašković in njen novopečeni mož Tiago , ki ju lahko spremljamo v hrvaškem šovu Brak na prvu sta si všeč že od prvega trenutka, ko sta se spoznala pred oltarjem. Njun zakon se je začel s smehom in več kot očitno kemijo. Zelo hitro sta ugotovila, da sta oba zelo temperamentna, zato sta bila pripravljena na izzive, ki jih bo prinesel njun odnos.

Kemija in simpatija med njima ostala, kljub manjšim sporom, ki so se zgodili vmes, a kot sta povedala strokovnjakom šova Poroka na prvi pogled: Hrvaška , sta bila na to pripravljena in sta z zrelo komunikacijo tudi te spore hitro rešila.

Tina in Tiago zaljubljena do ušes, sotekmovalec pa: To je vse lažno

"Prvi teden je bil super," je z nasmeškom od ušesa do ušesa strokovnjakom povedal Tiago, Tina pa je na vprašanje, če sta si bila všeč na prvi pogled, odgovorila: "Bolj kot na prvega, mi je Tiago še bolj všeč na drugi pogled. Ne vem, če ima to kaj smisla. Bolj kot ga spoznavam, bolj mi je všeč. Komunikacija v odnosu mi je zelo všeč in všeč mi je, da se znava pogovoriti, ko pride do konflikta."

Strokovnjaki, ki pare opazujejo skozi teden in vedo za njihove spore ter način reševanja problemov, so Tino in Tiaga pohvalili prav zaradi njune zrele komunikacije. "Všeč nam je, kako sta se soočila s konflikti in sta jih uspela rešiti tudi brez nas. A to, kar moramo povedati je, kako očitno je, kako blizu sta si. Občuti se kemija med vama."

Kot so povedali strokovnjaki, je za uspešno vezo nujno, da posameznika partner privlači tako fizično, intelektualno in čustveno. Tu je Tiago povedal, da ga Tina privlači na vseh treh in dodal: "Zagotovo naju čaka še kakšen vzpon in padec, ampak sem na to pripravljen." Tudi Tina je z velikim nasmeškom na obrazu povedala, da ji je Tiago zelo všeč.