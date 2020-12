Strokovnjaki analizirali slavne filmske psihopate: 'Zmagal' Anton Chigurh

Po pregledu kar 400 filmov, v katerih nastopajo liki s psihopatskimi nagnjenji, so strokovnjaki s področja psihiatrije podali svoje mnenje o tem, kdo od njih deluje najbolj resnično. Zanimivo, da sloviti Hanibal Lecter ob tem ni prišel niti v ožji izbor.

Psihopati v filmih izzovejo strah, a nas hkrati zanimajo, njihovo obnašanje pa je pogosto predmet razprav in analize. Strokovnjaki s področja psihiatrije so že pred leti opravili raziskavo na temo teh izstopajočih fiktivnih filmskih likov. Po ogledu kar 400 filmov so podali mnenje, kdo od teh je najbolj realističen, pristen in s karakteristikami, ki so najbolj podobne tistim, ki jih imajo ljudje s psihopatsko osebnostno motnjo in živijo med nami, v resničnem svetu.

icon-expand Javier Bardem je leta 2007 blestel kot brezčuten Anton Chigurh, izjemna igra pa mu je prinesla oskarja za stransko vlogo. FOTO: Profimedia

Projekt ogleda filmov s to specifično vsebino je trajal polna tri leta, po tem pa se je deset strokovnjakov osredotočilo na razčlenitev obnašanja ožjega izbora 126 fiktivnih likov. Med njimi je, po podrobni analizi, za najbolj resničnega razglašen markantni Anton Chigurh iz filma bratov Coen - Ni prostora za starce. Leta 2007 ga je na filmska platna prenesel Javier Bardem, za trud pa je bil nagrajen z oskarjem za najboljšo moško stransko vlogo. "Videti je, kako je on popolnoma distanciran od čustvovanja ter od vsake oblike humanosti. Kot takšen je zato neranljiv," so ocenili belgijski psihiatri. Ugotovili so, da so ostali liki, v glavnem zaradi svojega preveč skrajnega obnašanja, dokaj neprepričljivi. "Čeprav so psihopati nagnjeni k nasilju, so v resničnem življenju v obnašanju mnogo bolj subtilni, kar pa se najverjetneje ne izkaže za najbolj televizično, zato so njihove lastnosti na velikih platnih privedene do zgornjega roba," so dodali.

icon-expand Hopkinsov Hannibal je gledalcem vzbudil srh, strokovnjakov pa njegovo obnašanje ni prepričalo. FOTO: Profimedia

Slavni Hanibal Lecter je tako recimo izjemno inteligenten in prefinjen, njegova karizma in humor pa krijeta njegov resnični karakter, kar pa naj ne bi bila ravno kombinacija, ki jo najdemo med diagnosticiranimi psihopati. "Tudi njegove neverjetne sposobnosti, ki so na ravni Sherlocka Holmesa, kot je ocenjevanje oseb glede na izbiro obutve in parfuma, so nekaj, kar ne najde prostora v vsakodnevni klinični praksi,"so ocenili strokovnjaki.

icon-expand Michael Douglas kot 'korporativni psihopat' v filmu Wall Street. FOTO: Profimedia

Prepričal pa jih ni niti Norman Bates iz Psiha, saj deluje preveč psihotično. Med dokaj realistične so uvrstili tudi Gordona Gekka, ki ga je leta 1987 v filmu Oliverja StonaWall Street upodobil Michael Douglas, za to vlogo pa si je prislužil prestižni zlati kipec.