Strokovnjaki so pripravili navodila za uspešno zakonsko zvezo

Zakon med Gordano in Dejanom po hudem prepiru poskušajo rešiti strokovnjaki. Lidija in Alen sta od njih dobila pisna navodila, pomoči pa zaenkrat ne potrebujeta Adam in Nikolina, ki se imata lepše iz dneva v dan.

Gordana se znajde v nočni mori Večer poprej so se pari zabavali pri Luku in Nadii. Gordana se je pred polnočjo poslovila, da bi šla spat, malo pred tretjo zjutraj pa je v njeno sobo vdrl Dejan. Gordana: "Začel je vpiti. Začel je žaliti." Očital ji je, da je neiskrena. Ker je nenehno vstopal v njeno sobo, ji je prekipelo: "Res nisi normalen." Imela je občutek, da ima težave, Dejan pa je to zanikal: "Slišim, da sem bil nasilen. Lepo te prosim. Prej sem bil preveč nežen in preveč pozoren, zdaj sem pa naenkrat nasilen."

icon-expand Gordana se je začela bati svojega moža. FOTO: POP TV

Kasneje sta se pogovorila in Gordana mu je očitala, da preveč pije, nato pa se ne zna kontrolirati. Dodala je: "Ni mi več prijetno biti sama s teboj." Dejan: "Ne morem verjeti ... Najraje bi se pobral in šel domov." Nato je še razkrila, da jo je obtožil, da je ves večer gledala Adama in da se že nekaj dni vrti okoli njega. Dejan tega ni skrival: "Ona nekaj čuti do njega." Gordana ga je nato vprašala, če se je pripravljen preseliti, on pa je privolil. Psiholog jima je svetoval, da se morata znati poslušati in slišati, razumeti drug drugega ter spoštovati. Gordana je poudarila, da bi potrebovala notranjo bližino, za kar je treba človeka spoznati, Dejan pa je ničesar ne sprašuje in o njej nič ne ve.

Nikolina razveseli Adama Adam je medtem Nikolini razlagal, da ga je Dejan sam opozoril, da ga Gordana opazuje. Ko se ga je Gordana enkrat dotaknila, pa je bil Dejan že razburjen. Adam je Dejanu sicer zatrdil, da se med njim in Gordano ni zgodilo prav nič. Nikolino je zanimalo, ali mu je Gordana všeč, in izvedela je, da ga fizično ne privlači. Ko je Nikolini povedal, da ji zameri, ker ne gre z njim v telovadnico, ga je dražila: "Zato imaš Gordano." In sta se začela tepsti z blazinami. Kasneje je Nikolina predlagala, da ga bo razveselila, in zaželel si je kosila ali večerje.

icon-expand Adam in Nikolina se po novem odlično razumeta. FOTO: POP TV

Luka in Nadia se osredotočita na vrline Luka in Nadia sta se po burnem večeru zbliževala. Vsak je moral na lističe zapisati vrline drugega. Luku se je to sprva zdelo neumno, a je vseeno nizal komplimente, od zunanje do notranje lepote in tega, da ima rada sina in da je iskrena. Njej je bilo zelo všeč, da ji je mož v oporo. Na koncu sta bila oba zadovoljna in sta si namenila nekaj naklonjenih pogledov.

icon-expand Je nekaj preskočilo? FOTO: POP TV

Marinko si ne želi novih ran Marinko in Valentina sta se spoznavala naprej, tokrat zunaj gradbišča. Povedal je, da je šel kot 19-letni fant iz šole naravnost na prvo bojno linijo. Bil je sprt z očetom, poleg tega pa domoljub. Sedaj poskuša pozabiti na to izkušnjo, želel si je, da ga ženska zaradi tega ne bi imela za slabega človeka. Ta dan je bil bolj zadovoljen z odnosom z Valentino: "Verjetno sva edini par, ki mu gre dobro." Valentina: "Vesela sem, da sem ostala in videla, da si dober človek. In da sva prijatelja. Za vse ostalo potrebujem veliko več časa ... Mogoče se nekega dne zgodi, da prijatelja občutita tudi ljubezen." Marinko ji je priznal, da se mu zdi privlačna in da se mora brzdati. Psihično pa ga preveč spominja na njegovo bivšo, ki je rada pametovala, a je to zadržal zase. Dodal je še, da si ne želi novih ran, saj jih ima že preveč.

icon-expand Ali bo lepo prijateljstvo preraslo v nekaj več? FOTO: POP TV

'Upam, da me počasi zapeljuje' Milan je svojo Gordano peljal na romantično večerjo. Povedal je, da mu je bilo v življenju najbolj romantično, ko je z njo plesal tango. Milan: "Ženskam pogosto govorim, kar rade slišijo. Vsaka ženska ima rada malo laskanja." Gordana je razkrila, da je živela z moškim, ki ni bil tako dober in blag kot Milan. Gordana: "Ni mi ustrezal kot ti po vedenju." Milan: "Upam, da me počasi zapeljuje." Njej je povedal, da je iskrena, poštena, nežna, pozorna in lepa. Nato sta se sporekla, ker ji je na enako vprašanje o preteklih zvezah odgovoril drugače. Gordana se je jezila: "Izpadlo bo, da sem čarovnica, ki noče dobrega moškega." Sklenila je, da Milan ne želi ženske, temveč občasna druženja in intimnosti.

icon-expand Gordani se dozdeva, da si Milan ne želi zveze v pravem pomenu besede. FOTO: POP TV

Navodila za Lidijo in Alena Tudi Lidijo in Alena je obiskal profesor Boris Blažinić. Žena je povedala, da jima v zakonu manjka upoštevanja, poslušanja in spoštovanja mej. Lidijo grozno odbijajo tudi pripombe s seksualno konotacijo. Alen je pogrešal komunikacijo, hkrati pa Lidija po njegovem mnenju preveč govori in ga zbada. Alen: "V meni se vse nabira." Profesor je Lidiji dal navodila, naj bo neposredna in jasna, naj ga posluša in razume ter mu nameni malce topline. On pa naj ji daje veliko iskrenih komplimentov, in naj ji nikakor ne govori, da je občutljiva in da se preveč burno odziva.

icon-expand Alen in Lidija sta dobila navodila FOTO: POP TV