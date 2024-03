Strokovnjaki Tini in Tiagu: Zelo lepo vaju je poslušati, znata komunicirati

V hrvaškem šovu, kjer spremljamo tudi ljubezen med Slovenko Tino Blašković in Brazilcem Tiagom, je ponovno nastopil čas, da sodelujoči pari stopijo pred strokovnjake in se pogovorijo o svojem odnosu.

Po tednu druženja se morajo sodelujoči iz hrvaškega šova Brak na prvu, ki ga lahko spremljate tudi na VOYO, soočiti s strokovnjaki in narediti povzetek preteklega tedna in njihovih odnosov. Ali so se naučili česa novega ali je prišlo do kakšnega spora, kako so ga rešili in ali ostajajo v eksperimentu ali so nad novonastalim odnosom obupali?

Tina in Tiago FOTO: VOYO icon-expand

Tina in Tiago sta, skoraj pričakovano, pred strokovnjake prišla nasmejana in razigrana. Več kot očitno je, da sta še vedno zaljubljena kljub vmesnim manjšim težavam in sporom. Spomnimo: Ena izmed tedenskih nalog je bila, naj tekmovalci partnerju razkrijejo vsebino svojega mobilnega telefona, kar je Tino razburilo in je povedala, da tega ne mara in da bi raje, da se odnos gradi na podlagi besed in zaupanja osebi. A Tiago je menil, da je to naloga, in je vzel Tinin telefon ter ga pregledal zelo dobro. Vzel si je čas, da je pogledal njeno galerijo, njen Instagram, zasebna sporočila, kar je Tino razburilo in vse skupaj je vodilo v za zdaj največji spor med zaljubljencema.