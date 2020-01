Strokovnjakinja za avtizem komentirala serijo, ki je postala svetovna uspešnica

Zgodba govori o mladem specializantu kirurgije, dr. Shaunu Murphyju , ki trpi za savantovim sindromom. Zaradi tega ima izjemne analitične sposobnosti, perfekten spomin in genialen intelekt, a ga obenem pestijo velike težave in omejitve na drugih področjih. Dr. Murphy lahko vidi zaplete in rešitve posameznega bolnika, a se mora zaradi težav s komunikacijo na dnevni ravni boriti za svoje mesto v bolnišnici. Zaradi svojega bolezenskega stanja ima namreč težave z vzpostavljanjem odnosov, ne zna lagati in olepševati stvari, izogiba se očesnemu stiku, njegov dan je do potankosti načrtovan, 'iztiri' pa ga vsaka nepričakovana situacija.

Po nekaterih kritikah se je oglasila dr. Melissa Reiner, strokovnjakinja za avtizem, ki je za tuje medije zatrdila, da je Freddiejeva igra izjemno pristna. Dr. Reinerjeva je sicer ena od najboljših svetovalk za avtizem, ki sodeluje s pediatričnimi nevrologi in razvojnimi pediatri glede vprašanj o vzgoji in skrbi za osebe s tovrstnim bolezenskim stanjem. Z dolgoletnimi izkušnjami in naborom znanja je o pilotski epizodi serije Dobri zdravnik in igri osrednjega igralca dejala: ''Ustvarjalci serije so v slednjo vključili vse, kar so razbrali iz naših razprav. Opazila sem, da je v seriji ogromno primerov, kjer pogovori med dr. Shaunom in ostalimi liki izhajajo iz naših strokovnih ugotovitev. Vidimo lahko tudi deklarativni komunikacijski slog, s katerim se je Shaun sposoben bolj produktivno in spretno odzivati ter komunicirati s svojimi partnerji znotraj okvirjev svojega sveta. Zame je bilo izjemno opazovati, kako so se dolgoletne raziskave in pisanja s področja mojega dela prenesla v oddajo, ki je postala takšna uspešnica.''