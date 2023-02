Studio Warner Bros potrdil: prihajajo novi filmi o Gospodarju prstanov

Direktor je v izjavi za Variety zapisal tudi, da bodo pri filmih sodelovali z založbo WB New Line Cinema in švedskim igralniškim podjetjem Embracer Group. Filmske ekipe in stroške produkcije zaenkrat še niso razkrili, so pa tako režiser Peter Jackson kot tudi njegovi sodelavki scenaristki Fran Walsh in Philippa Boyens v izjavi za CNN povedali, so jih iz studia obvestili o nadaljevanju franšize. "Veselimo se nadaljnjih pogovorov z njimi in vizije, ki so si jo zamislili za nadaljevanja filmov," so še dejali.