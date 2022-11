Studio Warner Bros želi posneti še več filmov o Harryju Potterju

Filmski studio Warner Bros je na podlagi knjižne uspešnice Harry Potter posnel osem filmov, kasneje pa še franšizo Magične živali, ki se dogaja desetletja pred Potterjevim rojstvom. Z britansko pisateljico, ki je ustvarila ta uspešen, predvsem pa dobičkonosen čarovniški svet, želi studio sedaj ponovno sodelovati.

David Zaslav, direktor produkcijskega podjetja Warner Bros, je na konferenci z investitorji dejal, da se bo podjetje v prihodnosti osredotočilo na franšize. "Že 13 let nismo imeli filma o Supermanu. Filma o Harryju Potterju nismo posneli že 15 let. DC filmi in Harry Potter filmi so Warner Brosu v zadnjih 25 letih prinesli veliko profita."

icon-expand Se obetajo novi filmi o Harryju Potterju? FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je direktor izpostavil še druge filme in serije, ki so podjetju prinesli veliko uspeha, med drugim trenutno predvajana Zmajeva hiša in že končane uspešnice, kot sta seriji Igra prestolov in Seks v mestu ter filmska trilogija Gospodar prstanov. Dejal je, da se želijo osredotočiti na priljubljene filme, zaradi katerih bodo ljudje predhodno odšli z večerje. "Takih imamo veliko. Batman, Superman, Aquaman, če nam v prihodnje uspe narediti nekaj z J. K. Rowling v zvezi s Harryjem Potterjem," je izpostavil Zaslav o viziji podjetja. Studio Warner Bros je izdal osem filmov o Harryju Potterju, ki so izšli med letom 2001 in 2011, po poročanju Hollywood Reporterja pa so v blagajno prinesli 7,7 milijarde evrov. Leta 2016 je izšel prvi del franšize Magične živali, ki se dogaja v istem čarovniškem svetu, scenarij zanj pa je napisala Rowlingova. Tretji del Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti je izšel aprila letos in zaslužil približno 400 milijonov evrov, v prihodnjih letih pa naj bi posneli še četrti in peti del.