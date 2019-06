Stvari, ki so v seriji Černobil drugačne, kot so bile v resnici

Čeprav je serija Černobil navdušila vse ljubitelje dobre televizijske produkcije in se o njeni vsebini pogovarjajo vsi, ki so si ogledali vseh pet delov, je kljub srhljivi resnični zgodbi stvari treba vzeti z rezervo. Ja, katastrofa, ki se je v Černobilu zgodila leta 1986, je strašnejša od marsikaterega znanstveno-fantastičnega scenarija, a vseeno so producenti določene stvari priredili, spremenili ...

Temen in gost dim, ki se v seriji vali s kraja nesreče, je prav tako malce prirejen. V resnici je bil dim veliko manjši in manj opazen, videlo se je le, kot da iz reaktorja prihajajo sledi bele pare.

Lik boljševika Zharkovega, ki ga v Černobilu igra Donalds Sumpter, ki ga mnogi poznajo iz serije Igra prestolov, kjer je upodobil Moistra Luwina, je izmišljen. Prav tako je izmišljen njegov govor, v katerem uslužbence poziva, naj ne zganjajo panike zaradi nesreče. "Nihče ne sme oditi, ukinite vse telefonske linije," je v seriji rekel Zharkov. Verjetno so v času panike pomislili tudi na to, da informacije ne smejo zapustiti Černobila, a zapisov, da bi kdorkoli od pristojnih izrekel kaj takšnega (ali podobnega), ni.

Haverkamp, strokovnjak za nuklearno energijo pri Greenpeaceu pravi, da je černobilska nesreča največja nesreča do danes in da primerjava s Hirošimo nima smisla. Hirošima se zdi velika katastrofa, ker je bila eksplozija veliko večja in so si ljudje zapomnili gobasti dim ter ker je zaradi Hirošime umrlo veliko ljudi. A Černobil je veliko hujši prav zato, ker je bilo sevanje zaradi nesreče v ukrajinskem mestu dvakrat hujše od tistega v Hirošimi. Černobil ima na ljudi in okolje veliko bolj dolgotrajne posledice kot Hirošima. Zato Haverkamp pravi, da primerjava ene in druge nesreče ni na mestu.

V drugi epizodi strmoglavi helikopter, ki leti nad odprtim reaktorjem. Strmoglavljenje helikopterja se je sicer zgodilo, a so ga v seriji kronološko napačno umestili. Nesreča se je zgodila nekaj mesecev kasneje.

Sovjetska zveza je imela rekordno število znanstvenic

Ena od izmišljenih likov je tudi znanstvenica beloruskega inštituta za nuklearno energijo Ulana Khomyuk. Ta v seriji odpotuje v Černobil, čeprav tja ni bila povabljena in sprašuje nadzornike, kaj se je zgodilo. Zgodba se zdi preširoka, preveč nerealna za eno osebo, a kot piše Business Insider, je ženski lik predstavljal več znanstvenikov naenkrat. Je pa njen spol, torej ženska znanstvenica, vsekakor zelo realističen, saj je imela Sovjetska zveza rekordno število žensk, ki so bile zaposlene na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike.