Superheroj Šazam in njegove mišice: gledalci podvomili v igralčevo izklesanost

Ko je sprejel vlogo, se je odločil, da se bo z ekipo poskusil dogovoriti, da bi čim več stvari posnel sam, da bi uporabili čim manj kaskaderjev in dvojnikov. Tudi pri fizično zahtevnejših scenah. "Res sem želel sam narediti kar se da veliko. Toliko, kot bi mi dovolili. Če snemam komedijo ali dramo, oponašam normalno življenje, kjer načeloma ni nekih večjih fizično zahtevnih točk. A to počnem ves čas. Biti superheroj pa je nekaj novega. Poleteti z roba visoke stavbe, streljati elektriko iz konic prstov in vse te eksplozije! Noro!"

"Zelo sem hvaležen za to izkušnjo. Plačan sem, da sem lahko v najboljši formi svojega življenja," je med snemanjem filma Šazam! povedal ameriški igralec Zachary Levi in dodal: "Močnejši sem kot kdaj koli prej, poleg tega pa res vlagam v svoje zdravje in dobro počutje."

Levi je za vlogo treniral petkrat ali šestkrat tedensko, največkrat je bilo v trening vključeno dvigovanje uteži, poleg tega pa so mu trenerji skupaj z nutricionisti pripravili jedilnik, ki se ga je moral držati brez izjeme. "Na začetku sem jedel 3500 do 4000 kalorij dnevno in dvigoval kar se da težke uteži. Tako sem v prvih dveh mesecih pridobil 11 kilogramov in šele nato smo začeli s pravim izklesavanjem telesa."

A vsi treningi, ki se jih je udeleževal, niso bili koristni samo za izklesano telo, ki ga je nujno potreboval za vlogo Šazama. S pomočjo strokovnjakov je popravil svojo telesno držo in oporo stopal. "Kot visok moški (Levi meri 191 centimetrov, op. a.) sem se vedno držal precej sključeno, z rameni naprej in trenerji so v času priprav na vlogo to uspeli popraviti. Poleg tega sem ojačal stopalni lok, kar omogoča boljši oprijem pri hoji in s tem pravilnejšo hojo. Moja boljša telesna drža zdaj pomaga tudi boljšemu delovanju mojega mišično-skeletnega sistema, s čemer posledično preprečujemo mnoge poškodbe."

Misterij herojske postave: je resnična?

Čeprav se je Zachary na vlogo pripravljal 18 mesecev, se zaveda, da je videz vsakega superheroja odvisen tudi od njegove oprave. Kar nekaj oboževalcev se je ob filmu spraševalo, če ima igralec res takšno postavo in ali so to vse, kar je videti, ko je oblečen v obleko, njegove mišice.

"Najbolj neumna stvar pri vsem tem pa je, da so se ljudje sploh spraševali kaj takega. Kdor koli vsaj malo razume mišice, razume, da niso povsem naravne. Moja superobleka, oziroma vse superobleke, ki jih poznam, so malo dograjene, kar se tiče mišic. Seveda obleka še malo 'napihne' celoten videz mišičnjaka." Pravi, da niti Aquaman niti Superman nista takšne postave, kot ko sta oblečena v superobleko. "No, zame osebno niti ni možno, da bi imel takšno postavo, saj je veliko odvisno tudi od konstrukcije. A vprašanje, če je obleka kaj dodelana v tem smislu, je enako, kot če me kdo vpraša, če je v kokakoli sladkor. Seveda, da je."