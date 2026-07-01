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Superpunca izgublja boj z blagajnami kinematografov

Los Angeles, 01. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Superpunca

Film Superpunca z Milly Alcock v glavni vlogi ni izpolnil pričakovanj. Kljub visokemu proračunu filma vstopnice beležijo slabo prodajo, film pa je prejel mešane ocene kritikov, kar ogroža njegovo obstojnost v kinodvoranah to poletje. Kje se je zalomilo?

Film Superpunca, adaptacija stripovske zgodbe o sestrični legendarnega Supermana, je v prvih dneh predvajanja v kinematografih po svetu zaslužil 'zgolj' slabih 60 milijonov evrov. Začetna prodaja vstopnic je za studio zaskrbljujoča, saj bi lahko mlačen sprejem filma in huda konkurenca na vrhuncu poletne filmske sezone omejila njegovo obstojnost v kinodvoranah.

Superpunca izgublja boj z blagajnami kinematografov.
Superpunca izgublja boj z blagajnami kinematografov.
FOTO: Profimedia

Predčasen odhod filma iz kinematografov bi pomenil veliko finančno izgubo, nastanek Superpunce je namreč studio stal vrtoglavih 149 milijonov evrov, v kar ni vštet znesek, ki so ga pri Warner Bros. porabili za oglaševanje. Film te velikosti bi moral tako zaslužiti vsaj 329 milijonov evrov, saj lastniki kinematografov obdržijo približno polovico prihodkov.

Kje se je zalomilo? Superpunca ni navdušila ne kritikov ne gledalcev. Na portalu Rotten Tomatoes ima 56-odstotni delež tistih, ki so s filmom zadovoljni, na IMDb pa so ga uporabniki ocenili z oceno 6,1/10. Film je režiral Craig Gillespie po scenariju Ane Nogueire in predstavlja igralko Milly Alcock (Zmajeva hiša) v dvojni vlogi Supergirl / Kara Zor-El. Ko nepričakovan in neusmiljen sovražnik udari preblizu doma, se Kara Zor-El, znana kot Superpunca, poveže z nepričakovanim zaveznikom ter se odpravi na medzvezdno potovanje maščevanja in pravičnosti.

Kritiki filmu očitajo generičnost zgodbe, mnogi menijo, da film sledi ustaljeni formuli superjunaških filmov in ne ponudi dovolj izvirnosti. Prav tako je moč zaslediti nezadovoljstvo s scenarijem in "neprepričljivimi negativci". Več recenzij omenja, da glavni zlikovec nima dovolj globine in zato konflikt ne deluje tako napeto, kot bi lahko. Na drugi strani gledalci hvalijo glavno igralko, češ da je njena interpretacija zelo dobra.

Razlagalnik

Supergirl, s pravim imenom Kara Zor-El, je izmišljena superjunakinja iz DC Comics, ki se je prvič pojavila leta 1959. Je sestrična Supermana in prihaja s planeta Kripton. Tako kot Superman ima tudi ona nadčloveške sposobnosti, kot so neverjetna moč, hitrost, letenje in toplotni vid, ki jih pridobi zaradi izpostavljenosti rumenemu soncu Zemlje. Njena zgodba pogosto raziskuje njeno prilagajanje na življenje na Zemlji in iskanje lastne identitete v senci njenega bolj znanega sorodnika.

Rotten Tomatoes in IMDb sta dve izmed najbolj vplivnih spletnih platform za ocenjevanje filmov. Rotten Tomatoes deluje kot agregator ocen, ki izračuna odstotek pozitivnih kritik filmskih kritikov, kar se pogosto imenuje 'Tomatometer'. IMDb (Internet Movie Database) pa omogoča registriranim uporabnikom z vsega sveta, da ocenijo filme z ocenami od 1 do 10, s čimer ustvarijo povprečno oceno občinstva. Obe platformi sta ključni za filmski marketing, saj lahko visoke ocene pritegnejo gledalce, medtem ko slabe ocene pogosto negativno vplivajo na komercialni uspeh filma.

Craig Gillespie je priznani avstralski filmski in televizijski režiser, ki je svojo kariero začel v svetu oglaševanja. V filmski industriji je postal prepoznaven predvsem po svojem edinstvenem vizualnem slogu in sposobnosti mešanja črnega humorja z dramatičnimi elementi. Med njegove najbolj znane projekte sodi biografska drama 'Jaz, Tonya' (I, Tonya), ki mu je prinesla veliko pohval kritikov, ter film 'Cruella', s katerim je uspešno osvežil znano zgodbo iz Disneyjeve produkcije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Superpunca film zaslužek kino

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