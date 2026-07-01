Superpunca izgublja boj z blagajnami kinematografov.

Film Superpunca , adaptacija stripovske zgodbe o sestrični legendarnega Supermana, je v prvih dneh predvajanja v kinematografih po svetu zaslužil 'zgolj' slabih 60 milijonov evrov. Začetna prodaja vstopnic je za studio zaskrbljujoča, saj bi lahko mlačen sprejem filma in huda konkurenca na vrhuncu poletne filmske sezone omejila njegovo obstojnost v kinodvoranah.

Predčasen odhod filma iz kinematografov bi pomenil veliko finančno izgubo, nastanek Superpunce je namreč studio stal vrtoglavih 149 milijonov evrov, v kar ni vštet znesek, ki so ga pri Warner Bros. porabili za oglaševanje. Film te velikosti bi moral tako zaslužiti vsaj 329 milijonov evrov, saj lastniki kinematografov obdržijo približno polovico prihodkov.

Kje se je zalomilo? Superpunca ni navdušila ne kritikov ne gledalcev. Na portalu Rotten Tomatoes ima 56-odstotni delež tistih, ki so s filmom zadovoljni, na IMDb pa so ga uporabniki ocenili z oceno 6,1/10. Film je režiral Craig Gillespie po scenariju Ane Nogueire in predstavlja igralko Milly Alcock (Zmajeva hiša) v dvojni vlogi Supergirl / Kara Zor-El. Ko nepričakovan in neusmiljen sovražnik udari preblizu doma, se Kara Zor-El, znana kot Superpunca, poveže z nepričakovanim zaveznikom ter se odpravi na medzvezdno potovanje maščevanja in pravičnosti.

Kritiki filmu očitajo generičnost zgodbe, mnogi menijo, da film sledi ustaljeni formuli superjunaških filmov in ne ponudi dovolj izvirnosti. Prav tako je moč zaslediti nezadovoljstvo s scenarijem in "neprepričljivimi negativci". Več recenzij omenja, da glavni zlikovec nima dovolj globine in zato konflikt ne deluje tako napeto, kot bi lahko. Na drugi strani gledalci hvalijo glavno igralko, češ da je njena interpretacija zelo dobra.