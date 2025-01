Suzana išče partnerja, ki jo bo imel rad in jo spoštoval. Bo to Šime?

Suzana Bajrić se je po šestih mesecih v Ameriki preselila v Ljubljano, kjer je pridobila magisterij in začela svojo televizijsko kariero. Kljub temu da je imela rada svoj poklic, jo je želja po novih avanturah pripeljala na Ibizo. Ko je spoznala, da dinamičen otok ni idealno mesto za življenje, je Suzana ponovno stopila na življenjsko prelomnico in se odločila za novo fazo v življenju, v kateri išče ljubezensko srečo in čustveno ravnovesje.

Suzana, ki se je spomnimo iz Kmetije, kjer se je njeno srce ogrelo za zmagovalca Žana, je povedala: "Nisem pripravljena žrtvovati svojih potreb in čustev za partnerja, saj zdaj bolj kot kadarkoli vem, da je postavljanje sebe na prvo mesto ključno za izpolnjeno življenje." To zavedanje ji pomaga privabiti pravo energijo in partnerja, ki jo bo resnično cenil in ljubil.

Za idealnega partnerja išče nekoga, ki je enako ambiciozen in avanturističen. Privlačijo jo moški, ki obožujejo šport in cenijo skupne trenutke, polne navdušenja. V zvezi mora čutiti svobodo, spontanost in zabavo – vse ključne komponente za odnos, poln kemije in prave energije. Suzana je jasna v svojih zahtevah: pasivnost, sebičnost in pomanjkanje ambicij so zanjo popolnoma nesprejemljive lastnosti.

Čeprav sebe opisuje kot zabavno in avanturistično, Suzana hrepeni po odnosu, v katerem se bo počutila kot prava dama. Ceni staromodne geste, kot sta izkazovanje spoštovanja in naklonjenosti, ter pričakuje, da njen partner ve, kako jo obravnavati z ljubeznijo in spoštovanjem.