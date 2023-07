Suzana o Marini: Zdi se mi, da laže, obrekuje in nekaj prikriva

"Nisem živčen, odkar smo se spoznali, je lažje. Punce bom pričakal s koktajli, nekaj bom skuhal in vse postregel zunaj na prostem," je svoje načrte pred prihodom deklet razkril Hrvoje . "Sem zbrana in umirjena, ni situacije, v kateri bi bila živčna. Ne maram laži in spletk," je ob prihodu o sebi povedala Suzana . 39-letna taksistka Dragana , ki je ponosna mamica treh fantkov, je povedala, da uživa v svojem poklicu: "Rada vozim, to je adrenalin."

Hrvoje je na Dragano in Suzano ob prihodu naredil dober vtis. "Moja čustva do Hrvoja so enaka, kot so bila," je komentirala Dragana."Bila je mirna, to mi je všeč, to je odlična lastnost," je taksistko komentiral kmet. Med klepetom z izbrankama je Hrvoje izrazil upanje, da se jim pridruži še tretje dekle. Kmalu se mu je želja uresničila. Prišlo je skrivnostno dekle – umetnica Marina, ki ima sina in se se ukvarja s slikarstvom. Dekleti nad njenim prihodom nista bili navdušeni. "Sprva je bila zelo arogantna, kot da je ves svet njen, kot da je to njen teritorij in konec zgodbe," je Marino komentirala Suzana in dodala: "Zdi se mi, da laže, obrekuje in nekaj prikriva."

Marina je Hrvoju v zasebnem pogovoru takoj povedala, da njegovega sprejema ni bila pretirano vesela. "Mislim, da sta naju dekleti, ko sva odšla vstran, obrekovali. Nista bili zadovoljni," je dejala Marina, a dodala: "Mislim, da bo vse v redu." Suzana je nato Dragani povedala, da bo nocoj šla spat k Hrvoju, samo zato, da ga oddalji od Marine.

Na Siniševi kmetiji je bilo vzdušje bolj sproščeno. "Bil sem kar živčen, ko sem čakal, da pridejo. Vse, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo spontano," je svoje načrte pred prihodom izbrank razkril Siniša. Vesna, Martina in Paulina so se skupaj odpravile do izbranca.

Vesna prihaja iz Varaždina, stara je 50 let. Imela je težko otroštvo – mama jo je zanemarjala in, kot pravi, ji že od otroštva primanjkuje ljubezni. "Poročila sem se razmeroma zgodaj, mož je rad zapravljal denar, včasih je varal. Počutim se obupano in ponižano. Pred osmimi leti sem se ločila, zelo sem se trudila, a v zameno nisem dobila nič. Najbolj sem ponosna na svoje otroke in dejstvo, da imam tri vnuke," je zaključila.

27-letna Martina se je Vesni pridružila v kombiju na poti na Siniševo kmetijo. Priznala je, da je bila nekoliko živčna. "Moja pričakovanja niso visoka, saj se zavedam, da sem najmlajša med dekleti," je dejala. Karlovčanka dela kot natakarica, njene sanje pa so postati vizažistka. "Pomembno mi je, da sem naličena, moram imeti urejene trepalnice in šminko," je priznala in dodala, da se rada tudi fotografira.