Suzana o prvem srečanju s Sanjskim Šimetom: Tole pa ne bo šlo

"Nekega poletnega dne sem se mudila v Splitu, sedela v avtu in brala novice. Zasledila sem prijavo za Sanjskega moškega Hrvaške, ki se bo prvič snemal v Grčiji, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Na Rodosu še nisem bila, tako da sem si rekla – pa da vidimo!" Suzana Bajrić priznava, da ni imela velikih pričakovanj, a je želela preizkusiti nekaj novega in morda celo najti ljubezen. "Nikoli ne veš, na katerem koraku te nekaj zadene, mogoče prav ljubezen," doda z nasmehom.

Suzana išče partnerja, ki jo bo imel rad in jo spoštoval. Bo to Šime?

Suzana priznava, da se nikoli ni najbolje razumela z večjimi skupinami deklet, a je našla manjši krog sotekmovalk, s katerimi se je ujela. "Bala sem se, da ne bo nobene 'normalne', da bo vse skupaj en sam kokošnjak, ampak na srečo sem našla nekaj super deklet." Veliko časa je preživela v sobi, brala knjige in se izogibala nesmiselnim pogovorom in nepotrebnim konfliktom. "Ne maram se vpletati v drame in padati na provokacije. Vsak šov je psihološki izziv, zato sem želela ostati mirna in se ne zapletati z manipulativnimi ljudmi. Kar ni vedno enostavno," prizna.

Prvi vtis o Sanjskem moškem Šimetu ni bil najbolj obetaven. "Ko sem ga videla iz avta, sem si mislila – ne vem, če bo to šlo skozi. Pogovor je bil neroden, jaz pa sem se kar malo izgubila. Mogoče sem pričakovala nekoga starejšega in drugačnega, zato sem bila v rahlem šoku. Prave energije med nama preprosto ni bilo."

Ko govori o svojem idealnem moškem, Suzana poudarja, da mora biti pravi moški – močan, samozavesten in sposoben voditi zvezo. "Mislim, da če si močna ženska, se te marsikateri moški ustraši. Ne želim več biti vodja v zvezi, tista, ki vse pelje, ampak bi se rada prepustila in na plano dala vso svojo ženstvenost." Zanjo je ključno, da ima partner svoj jaz in zna kdaj postaviti meje. "Mora imeti svoje mnenje, kdaj pa kdaj tudi udariti po mizi in reči: Suzana, zdaj je pa dovolj!" pove v smehu.