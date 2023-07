Suzana po odhodu s Hrvojeve kmetije: Žulje imam, a očitno to ni cenjeno

Najmlajši kmet Ivan je svoje dame peljal ven, kjer sta padla kar dva poljuba z enim od deklet. Hrvoja so čakali težki trenutki. Prišel je dan, ko je moral eno od deklet poslati domov, medtem ko se je Zvonko na svoji kmetiji odločil, da se bo Brankici posvetil do konca. Voditeljica Anita je obiskala tudi Sinišino kmetijo.

Najmlajši kmet Ivan je svoje dame peljal ven. Medtem ko sta se Dona in Gabrijela veselili priložnosti za zabavo, je Vanja ven odšla precej čemerna. "Večina težav je povezanih z njo, njenim obnašanjem in dramami," je Gabrijela komentirala Vanjino obnašanje. "Nenadoma je znorela, nimam pojma. Res nimam pojma, kaj se ji dogaja," je dodal Ivan. Vanjino slabo razpoloženje pa ni pokvarilo večera, ob odhodu sta namreč med Ivanom in Dono padla kar dva poljuba. "Z Dono bi rad nekaj več, ja," je razkril mladi Ivan.

Ivan je nato dekleta odpeljal na trgatev. Voditeljica Anita se je kmalu pridružila ekipi in preverila, v kakšnem stanju je Ivanova kmetija. Napovedala je tudi, da bo moral eno dekle kmalu poslati domov. "K odločitvi je pripomogla situacija v Bujah," je razkril Ivan. Tudi pri Dragutinu je prišlo do novosti. Dekleta je peljal v marino, v hangar. "Rad bi vzbudil zanimanje pri ljudeh za to," je razkril in dodal, da bi dekleta rad peljal na let z letalom. Ljiljani je bilo vseeno, Jasminka pa je bila nekoliko bolj odprta za letalske motorje. Ekipa je v smehu končala z ogledom hangarja, na koncu pa je dekletom bilo žal, da niso poletele. Tekom večera se jim je pridružila Dragoljubova svakinja, od katere so gospe poskušale izvedeti več informacij o kmetu. Vseeno pa je svakinja dobila veliko informacij! "Mislim, da bi mu Ljiljana bolj ustrezala," je sklenila žena Dragoljubovega brata.

Hrvoja so čakali težki trenutki. Prišel je dan, ko je moral eno od deklet poslati domov. Marina, Suzana in Dragana so izrazile svoje želje in čustva, nato pa je na vrsto prišel Hrvoje. Po besedah, da bo Suzano izločil, je svojo odločitev jasno pojasnil. "Všeč mi je, želim ostati, ja," je dejala Marina. In Suzana je razkrila, da ji je na kmetiji všeč. Dragana pa je oporekala Hrvoju in očitala, da jo zanemarja. "Ni pomembno, koga si najprej srečal," je rekla. Na koncu je Hrvoje pustil Dragano na kmetiji in ji obljubil, da se bo več posvečal njej. Suzana je za konec od Hrvoja prejela podkev. "Imam mešane občutke, nič nisem naredila narobe, bila sem poštena, mogoče sem motila dekleta. Posvetila sem se živalim, delala sem, imam žulje, ampak to očitno ni več cenjeno," je povedala Suzana in razkrila, da meni, da bi lahko Dragana prelisičila Marino. Po izključitvi se mu je, pravi, odvalil kamen od srca.

Naslednje jutro sta se Dragana in Marina na kmetiji ukvarjali s konji. Učili sta se osedlati konja, potem pa je prišla voditeljica Anita. "Zdaj je idilično," je Aniti zaupala Marina. "Prva noč brez Suzane je minila odlično, kot da smo se znebili nadležne mušice," je dodala Dragana. "Z Dragano sva se zbližala, zabavno nama je," je razkrila Marina. Zvonko se je medtem na svoji kmetiji odločil, da se bo Brankici posvetil do konca. "Če bo treba, bomo skupaj pet ur," je obljubil Zvonko. "Vse bolj se prilega filozofiji ženske, ki mi ustreza," je dodal. "Z Zvonkom se počutim zelo dobro, Irena in Smilja pa mi gresta že na živce," je v smehu povedala Brankica. Smilja in Irena sta bili zaradi Zvonkovega odnosa do Brankice ljubosumni.

