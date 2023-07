Suzana sama v sobi s Hrvojem: Fant me ni niti poljubil

Prišel je čas za še eno zabavo sezone, ki so se je tokrat udeležila tudi 'zlata dekleta'. Hrvojeva Željkica si je izborila mikrofon, da je prišla do besede, pri čemer je celo splezala na mizo. Tekmovalci so se strinjali, da je bila pri tem nekoliko preveč agresivna. Siniša je na zabavi plesal z Martino , ki se je sicer v šov prijavila, da osvoji Ivanovo srce, kar je druga dekleta zmotilo. Kmet je priznal, da ni čutil potrebe, da bi namenil pozornost Paulini , ki mu je bila sprva všeč.

Hrvoju ni bilo do zabave, zato je odšel v svojo sobo. Suzana se je spraševala, kje je, in ga odšla iskat. Ko je Dragana opazila, da oba manjkata, je pohitela v sobo preverit, kaj se dogaja. "Našla sem ju na postelji, kjer je ležal z odpeto srajco in brez majice," je dejala po tem, ko ju je našla. Drugi so se odzvali, da je bila morda ljubosumna. Suzana se je kasneje branila, da se med njo in Hrvojem ni zgodilo nič: "Nič se ni zgodilo ljudje moji, nič. Fant me ni niti poljubil, šminka se ni razmazala."

Naslednji dan je napočil čas za najtežjo odločitev doslej – ponovno izločanje in končni izbor deklet, ki bodo odšla na kmečka posestva. Anita je obiskala kmete dan po zabavi in se pozanimala, kakšen je njihov načrt. Ivan je dejal, da je od glave do pet zaljubljen, Hrvoje pa je znova dejal, da se včeraj med njim in Suzano ni zgodilo nič.

"Vse sem premislil, kdo bo šel in kdo ne. Mladenki, stari 60 let ali nekaj takega, bom rekel: 'Ljubica, ne sodiš v ta klan, želim ti srečno pot," je v svojem slogu pojasnil Milko. Dragoljub je priznal, da se do zadnjega ne bo odločil, katero damo bo vzel s seboj.