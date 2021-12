Svena izdali živci, Jan Klobasa mu svetuje: Če trpiš, pojdi domov

Po incidentu, v katerega sta se zaradi Zorane Stanković zapletla Damir Tepavac in Zoranin fant, je Zorana zapustila Bar. Poleg Milice Radanović in Ivane Vranić Rudić, ki je bila diskvalificirana, so Bar tako zapustile že tri tekmovalke v zgolj enem tednu. A o odhodu iz šova zdaj razmišlja tudi najmlajši tekmovalec, Sven Vadlja. Mu bo uspelo premagati vse pritiske ali bo klonil? Živeti z neznanci in vso dramo, ki pride s tem, zagotovo ni lahko.

V kuhinji so se zbrali Slovenec Jan Klobasa, Sofija Una Manić in Sven Valjda, ta pa je povedal, da želi zapustiti resničnostni šov. Jan se je odločil, da mu bo to pomagal prebroditi.

"Pri 19 letih sem bil v šovu Kmetija. Po enem tednu sem hotel domov, ker sem mislil, da ne bom preživel. Boš videl, ko boš prišel ven, ti bo resničnostni šov najboljša stvar na svetu," mu je zaupal Jan svoj pogled na šove, v kamero pa je še dodal:

"Mislim, da je Sven premlad za tak pritisk in da pogreša dom in družino. Vem, kako je – ko gledaš s kavča, je vse videti super, ko pa si tekmovalec, se vse odvija veliko hitreje. Res ti je hudo. Pogrešaš dom in družino. Če želi, naj gre domov."

Jan je Svenu še rekel, da se ne bi nikoli prijavil v resničnosti šov, če bi bil še enkrat star 19 ali 20 let, ker ti spremeni življenje in pogled na svet. "Če trpiš, pojdi domov," mu je svetoval Jan.

Nato se je pridružila Ksenija Kranjec in o vsem podala še svoje mnenje: "Sovražim te resničnostne tekmovalce, ki igrajo (ali se pretvarjajo), da ne morejo zdržati in hočejo domov, v resnici pa želijo, da jih snemajo. Pojdi domov, ne snemaj se, ne sodeluj."