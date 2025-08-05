Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Film/TV

Svetovna premiera težko pričakovanega filma Belo se pere na devetdeset v Sarajevu

Sarajevo, 05. 08. 2025 15.08 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
3

Novi celovečerni igrani film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika bo svetovno premiero doživel na 31. filmskem festivalu v Sarajevu. Zgodba spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja njenega življenja sooča z boleznijo. Film temelji na resnični zgodbi in avtobiografskem romanu z istim naslovom pisateljice Bronje Žakelj.

Potem ko Bronja v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti še sama, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Kljub številnim in skoraj nepremostljivim izzivom se Bronja z njimi spoprijema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma. Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov in več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.

Na snemanju filma Belo se pere na devetdeset.
Na snemanju filma Belo se pere na devetdeset. FOTO: Damjan Žibert

Po besedah režiserja Marka Naberšnika je soočenje z resnično zgodbo zahtevalo poseben pristop - "ostati zvest izvirnemu romanu, hkrati pa razmišljati v jeziku filmskih podob, je terjalo veliko skrbne presoje". Gre za pripoved o izgubi in družini, ki je močno vplivala tudi nanj. "Ob takšni zgodbi se zaveš, kako dragocen je čas, ki nam je še na voljo, in kako ničesar ne moremo imeti za samoumevno - še najmanj prisotnosti ljudi, ki nam pomenijo največ," so besede Naberšnika povzeli pri SFC.

Film Belo se pere na devetdeset bo premiero doživel v Sarajevu.
Film Belo se pere na devetdeset bo premiero doživel v Sarajevu. FOTO: Maks Sušnik - Slovenski filmski center

V filmu igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc. Scenarij za film sta napisala pisateljica in režiser. Pri filmu so sodelovali direktor fotografije Maksimiljan Sušnik, montažerka Milica Jelača Spasić, skladatelj Luca Ciut, snemalec Igor Popovski, oblikovalec zvoka Francesco Morosini, kostumografka Nadja Bedjanič, scenografka Maja Moravec ter oblikovalki maske Anita Ferčak in Jasmina Mina Lilić.

Film je nastal v produkciji hiše Perfo ter v koprodukciji s srbsko produkcijsko hišo Biberche, Black Cat Production iz Severne Makedonije, Kinorama iz Hrvaške, Protos Film iz Črne gore in Quasar iz Italije.

V filmu zaigra kopica znanih slovenskih igralcev in igralk. Na fotografiji je Tjaša Železnik.
V filmu zaigra kopica znanih slovenskih igralcev in igralk. Na fotografiji je Tjaša Železnik. FOTO: Maks Sušnik - Slovenski filmski center

Naberšnik je prepričal že s prvencem Petelinji zajtrk leta 2007, saj se je film znašel na lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov z več kot 183.000 gledalci. Uspešen je bil tudi njegov drugi film Šanghaj iz leta 2012. Njegov zadnji celovečerec Slovenija, Avstralija in jutri ves svet je iz leta 2017.

Letošnji 31. festival v Sarajevu bo potekal od 15. do 22. avgusta. Svetovna premiera filma Belo se pere na devetdeset bo 21. avgusta. V tekmovalnem programu so štirje slovenski filmi, od tega dve slovenski manjšinski koprodukciji.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
belo se pere na devetdeset bronja žakelj marko naberšnik sarajevo
SORODNI ČLANKI

Težko pričakovani film Belo se pere na devetdeset dobil prvi napovednik

Bronja Žakelj: Belo še vedno perem na devetdeset

Bronja Žakelj: Človek se še nikoli ni tako bal smrti, kot se je boji danes

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez Novak 13
05. 08. 2025 16.19
+5
Po dveh straneh knjige sem obupal. Okusi so različni. Mogoče bo film gledljiv.
ODGOVORI
5 0
gogi_
05. 08. 2025 17.07
+3
Ja,meni tudi ni bila všeč.
ODGOVORI
3 0
Rado Jarni
05. 08. 2025 16.05
+1
Upam, da bo film tako dober kot knjiga.
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089