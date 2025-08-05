Svetovna premiera težko pričakovanega filma Belo se pere na devetdeset v Sarajevu

Novi celovečerni igrani film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika bo svetovno premiero doživel na 31. filmskem festivalu v Sarajevu. Zgodba spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja njenega življenja sooča z boleznijo. Film temelji na resnični zgodbi in avtobiografskem romanu z istim naslovom pisateljice Bronje Žakelj.

Potem ko Bronja v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti še sama, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Kljub številnim in skoraj nepremostljivim izzivom se Bronja z njimi spoprijema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma. Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov in več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.

Na snemanju filma Belo se pere na devetdeset. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po besedah režiserja Marka Naberšnika je soočenje z resnično zgodbo zahtevalo poseben pristop - "ostati zvest izvirnemu romanu, hkrati pa razmišljati v jeziku filmskih podob, je terjalo veliko skrbne presoje". Gre za pripoved o izgubi in družini, ki je močno vplivala tudi nanj. "Ob takšni zgodbi se zaveš, kako dragocen je čas, ki nam je še na voljo, in kako ničesar ne moremo imeti za samoumevno - še najmanj prisotnosti ljudi, ki nam pomenijo največ," so besede Naberšnika povzeli pri SFC.

Film Belo se pere na devetdeset bo premiero doživel v Sarajevu. FOTO: Maks Sušnik - Slovenski filmski center icon-expand

V filmu igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc. Scenarij za film sta napisala pisateljica in režiser. Pri filmu so sodelovali direktor fotografije Maksimiljan Sušnik, montažerka Milica Jelača Spasić, skladatelj Luca Ciut, snemalec Igor Popovski, oblikovalec zvoka Francesco Morosini, kostumografka Nadja Bedjanič, scenografka Maja Moravec ter oblikovalki maske Anita Ferčak in Jasmina Mina Lilić. Film je nastal v produkciji hiše Perfo ter v koprodukciji s srbsko produkcijsko hišo Biberche, Black Cat Production iz Severne Makedonije, Kinorama iz Hrvaške, Protos Film iz Črne gore in Quasar iz Italije.

V filmu zaigra kopica znanih slovenskih igralcev in igralk. Na fotografiji je Tjaša Železnik. FOTO: Maks Sušnik - Slovenski filmski center icon-expand

Naberšnik je prepričal že s prvencem Petelinji zajtrk leta 2007, saj se je film znašel na lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov z več kot 183.000 gledalci. Uspešen je bil tudi njegov drugi film Šanghaj iz leta 2012. Njegov zadnji celovečerec Slovenija, Avstralija in jutri ves svet je iz leta 2017. Letošnji 31. festival v Sarajevu bo potekal od 15. do 22. avgusta. Svetovna premiera filma Belo se pere na devetdeset bo 21. avgusta. V tekmovalnem programu so štirje slovenski filmi, od tega dve slovenski manjšinski koprodukciji.