Svetovna uspešnica Barbie v blagajno prinesla že milijardo dolarjev.

Film Barbie v režiji Grete Gerwig z Margot Robbie in Ryanom Goslingom na čelu je pretekli konec tedna dosegel velikanski mejnik v blagajni. Svetovna uspešnica je po svetu namreč zaslužila milijardo dolarjev oz. dobrih 909 tisoč evrov, to pa ji je uspelo le nekaj več kot dva tedna po premieri. Barbie je tako postal najbolj dobičkonosen filmski projekt studia Warner Bros. Pictures, Greta Gerwig pa prva samostojna režiserka s filmom, vrednim milijardo dolarjev.

Ne zgolj film, tudi album Barbie: The Album presega rekorde. Postal je namreč prvi album s filmsko glasbo, ki ima na britanski lestvici singlov kar tri pesmi med prvo peterico. Poseben mejnik pa je s pesmijo I'm Just Ken dosegel Ryan Gosling, ki se je prvič zavihtel na Billboardovo lestvico 100 najbolj vročih hitov tega trenutka.

Film, ki ga je producirala in v njem igra Margot Robbie, je na domačem trgu zaslužil 400 milijonov dolarjev hitreje kot kakršen koli drug film studia Warner Bros. Celo hitreje kot filmi o Harryju Potterju. Filmu sedaj zaradi milijarde dolarjev pravijo tudi "fenomen barbillion". Milijardo dolarjev iztržka v kinodvoranah je doslej v zgodovini brez upoštevanja inflacije uspelo preseči le 53 filmom. Pred Barbiko so sicer po zaslužku trije filmi, ki so jih režirale ženske, vendar kot sorežiserke z moškimi. To so Ledeno kraljestvo (1,3 milijarde dolarjev oz. 1.183.130 evrov) in Ledeno kraljestvo 2 (1,45 milijarde dolarjev oz. 1.319.478.250 evrov ) s sorežiserko Jennifer Lee ter Stotnica Marvel (1,1 milijarde dolarjev oz. 1.000.983.500 evrov) s sorežiserko Anno Boden. Vendar pa ima Barbika še čas, da preseže vse.

Fenomen Barbenheimer, kar sta filma Barbika in Oppenheimer, ki sta v dveh zadnjih tednih skupaj prednjačila po zaslužku, pa je minuli konec tedna razbil film Meg 2: The Trench, ki se je s 30 milijoni dolarjev oz. 27.299.550 evrov uvrstil na drugo mesto po prodaji v Severni Ameriki pred filmom Oppenheimer, ki je bil z 28,7 milijona dolarjev oz. 26.116.569,50 evra tretji. Takoj pred zadnjim v vrsti animiranih filmov o ninja želvah Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, ki je zaslužil 28 milijonov dolarjev. Oppenheimer je v treh tednih zaslužil 552,9 milijona dolarjev oz. 503.130.706,50 evra, kar je več od vojnega filma Dunkirk, ki je leta 2017 zaslužil 527 milijonov dolarjev oz. 479.609.525 evrov.