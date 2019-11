Svetovni dan televizije: obeležujemo raznovrstnost vsebine televizijskih programov po vsem svetu

Raznolikost TV-vsebin, ki zabavajo, informirajo in navdihujejo

Tema letošnjega, že 23. svetovnega dne televizije je raznolikost.Televizija ponuja gledalcem po vsem svetu neprimerljivo raznolikost vrhunskih filmov in serij, zaupanja vredne informativne oddaje, informativne dokumentarne filme, zabavne oddaje in na milijone zgodb, ki čakajo, da jih odkrijemo in spremenijo gledalčevo dojemanje sveta. Vrhunske vsebine, ki so gledalcem na voljo na številnih televizijskih platformah, kadarkoli in kjerkoli, v varnem okolju znanih blagovnih znamk, spodbujajo radovednost, zanimanje in zvestobo gledalcev.

Raznolikost je pomembna družbena tema, ki se vse pogosteje pojavlja v televizijskih programih in oglaševalskih kampanjah. S široko ponudbo vsebin igra televizija pomembno vlogo pri promociji skupnega dobrega in prispeva k demokratični razpravi v družbi.Navdihujoče oddaje z raznolikimi in kakovostnimi vsebinami lahko spodbudijo gledalce, da razširijo svoje znanje in svoj pogled preko meja vsakdanjega življenja.