Film/TV

Na znak Hollywood obešala nedrčke: grozi Sydney Sweeney tožba?

Los Angeles, 27. 01. 2026 12.13 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A. J.
Sydney Sweeney

Ni se še dobro polegel prah po odmevni kampanji kavbojk izpred nekaj mesecev, ki je igralko Sydney Sweeney vrgla pod medijski vlak zaradi obtožb o promociji bele rase, ko zvezdnica že razburja z novim promocijskim podvigom: tokrat gre za kampanjo spodnjega perila. Zaradi nje bi ji lahko grozila tudi tožba.

Igralka Sydney Sweeney, ki je zaslovela z vlogo v priljubljeni seriji Evforija, se je ponovno znašla v središču medijske pozornosti zaradi sodelovanja pri kampanji - tokrat za novo linijo spodnjega perila Sym. Vpletena je namreč v promocijski podvig, ki je razburil javnost, obenem pa sprožil tudi ugibanja o morebitnem kršenju zakona in posledično tožbi.

Incident se je zgodil pred dnevi na griču nad Los Angelesom, kjer stoji ikonični napis Hollywood. 28-letna Sydney se je tja odpravila ponoči s produkcijsko ekipo, ki je bila zadolžena za snemanje promocijskega materiala za kampanjo, sporni posnetek pa je nato objavila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na njem vidimo 28-letno zvezdnico, ki se povzpne do znamenitega znaka Hollywood - natančneje spleza na črko H - in s pomočjo članov ekipe nanj obesi več nedrčkov. Na posnetkih, ki jih je pridobil TMZ, ima Sydney na sebi temna oblačila, čez glavo poveznjeno kapo in obeša po ikoničnih belih črkah napisa Hollywood kose spodnjega perila. Gre za kolekcijo, ki naj bi jo Sweeney razvijala zadnje leto in ki je po poročanju nekaterih virov deležna podpore znanih vlagateljev, med katerimi naj bi bili tudi milijarder Jeff Bezos in njegova žena Lauren Sánchez.

Gre sicer za nenavaden in drzen marketinški pristop, ki je v trenutku postal vir komentarjev in kritik - tako v Hollywoodu kot prek družbenih omrežij. Odziv javnosti je še toliko burnejši, saj naj bi bil podvig v nasprotju z zakonom.

Čeprav je ekipa, zadolžena za promocijo kampanje, po poročanju tujih medijev uspela pridobiti dovoljenje od FilmLA (organizacije, ki upravlja snemanja in filmske projekte v Los Angelesu), to dovoljenje ni veljalo za neposredno fizično interakcijo s samo znamenitostjo - napisom Hollywood – kar izključuje tudi plezanje po črkah ali kakršno koli "okraševanje" le-teh.

Hollywoodska gospodarska komora (Hollywood Chamber of Commerce), ki ima intelektualne pravice in nadzor nad uporabo slike ter strukture znamenja, je namreč jasno sporočila, da ni dala nobenega dovoljenja ali licence za to dejanje. Predsednik komore, Steve Nissen, je v izjavi poudaril, da je za komercialno uporabo ali dostop do znamenja potrebna izrecna predhodna odobritev, ki je v tem primeru ni bilo. Ker 28-letna Sweeney torej ni imela njihovega dovoljenja, obstaja možnost tožbe zaradi nepooblaščenega vstopa ali celo vandalizma. Oboje spada pod kazniva dejanja po kalifornijskem pravu.

Kaj pravi zakon o znaku Hollywood?

Ikonični znak Hollywood, ki je simbol ameriške zabavne industrije že več kot stoletje, stoji na javni zemlji v Griffith Parku in je zaščiten tako zaradi legitimacije kot zaradi lastništva pravic s strani Hollywoodske gospodarske komore ter neprofitne organizacije Hollywood Sign Trust.

Znak Hollywood
Znak Hollywood
FOTO: Profimedia

Čeprav je možno snemanje v njegovi okolici z ustreznimi dovoljenji, pa je penetracija območja, plezanje po strukturah ali spremembe na samem simbolu brez izrecnega soglasja prepovedana. Tisti, ki to storijo, se lahko soočijo z denarnimi kaznimi do 1.000 dolarjev ali celo do šest mesecev zapora, če oblast toži zaradi kršitev.

Kljub temu, da je dogodek sprožil val ogorčenja in raznovrstnih odziviv, ter morda pravnih posledic, se Sydney Sweeney ali njeni predstavniki do zdaj niso javno odzvali na očitke.

sydney sweeney hollywood kampanja

