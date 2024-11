Sydney Sweeney o golih prizorih Juda Lawa: Podpiram goloto

Sydney Sweeney je ob golih prizorih soigralca Juda Lawa , s katerim sta skupaj zaigrala v filmu Eden , glasno navijala in ga spodbujala. Film Rona Howarda , v katerem nastopata 27-letnica in 51-letnik, je premiero doživel na filmskem festivalu v Torontu, uradni datum, ko bo na ogled v kinematografih po svetu, pa še ni znan.

Law in Vanessa Kirby sta nastopila v vlogah nemškega para visoke družbe, ki si želi ustvariti življenje na neposeljenem otoku na Galapaških otokih, ko ugotovita, da so tam že nastanjeni trije drugi ljudje, ki jih igrajo Sweeney, Daniel Brühl in Ana De Armas, ti pa nimajo zadržkov niti pri kraji, izdaji drugih in še hujših stvareh.