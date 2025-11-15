Sydney Sweeney po slabih rezultatih: Umetnosti ne delamo za številke

Igralka Sydney Sweeney , ki je v zadnjem obdobju tarča številnih kontroverzij, se trenutno mudi na promociji biografskega filma o življenju boksarke Christy Martin . Film s težko osebno zgodbo v prvem vikendu predvajanj po Ameriki ni dosegel željenega rezultata. Še več, zaslužil je 'zgolj' nekaj čez milijon evrov, kar niti približno ne pokrije stroškov snemanja.

Kljub temu je igralka na svojem Instagram profilu zapisala, da je neizmerno ponosna na film ter osebo, ki jo je imela priložnost upodobiti. "To je bila ena največjih časti mojega življenja", je zapisala in dodala: "Ta film predstavlja preživetje, pogum in upanje."

Sweeney igra boksarko Christy Martin, lezbijko, ki skriva svojo spolno usmerjenost in preživi poskus umora svojega moža Jamesa Martina, ki je bil tudi njen trener. "Hvala vsem, ki ste videli, čutili in verjeli. Umetnosti ne ustvarjamo vedno samo za številke, ampak za učinek. In Christy je bil najbolj vpliven projekt v mojem življenju", je zapisala v odziv na slabe rezultate v blagajnah kinematografov.

Zvezdnica, ki se je v zadnjih mesecih soočila s polemiko zaradi oglasa za kavbojke, za katerega so nekateri trdili, da vzbuja retoriko o beli nadvladi, je mesece trenirala za vlogo v filmu ter pridobila kar nekaj kilogramov, zaradi česar je bila na nekaterih fotografijah s snemanja videti popolnoma neprepoznavna.