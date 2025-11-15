Svetli način
Sydney Sweeney po slabih rezultatih: Umetnosti ne delamo za številke

Los Angeles, 15. 11. 2025 12.07 | Posodobljeno pred 1 uro

Potem ko je nov film Sydney Sweeney doživel razočaranje v blagajnah ameriških kinematografov, je igralka na spletu branila umetniško vrednost projekta. Poudarila je, da film o življenju boksarke Christy Martin predstavlja pomembno sporočilo, snemanje takšnega projekta pa da je bila ena največjih časti njenega življenja.

Igralka Sydney Sweeney, ki je v zadnjem obdobju tarča številnih kontroverzij, se trenutno mudi na promociji biografskega filma o življenju boksarke Christy Martin. Film s težko osebno zgodbo v prvem vikendu predvajanj po Ameriki ni dosegel željenega rezultata. Še več, zaslužil je 'zgolj' nekaj čez milijon evrov, kar niti približno ne pokrije stroškov snemanja.

Sydney Sweeney po slabih rezultatih: Umetnosti ne delamo za številke
Sydney Sweeney po slabih rezultatih: Umetnosti ne delamo za številke FOTO: Profimedia

Kljub temu je igralka na svojem Instagram profilu zapisala, da je neizmerno ponosna na film ter osebo, ki jo je imela priložnost upodobiti. "To je bila ena največjih časti mojega življenja", je zapisala in dodala: "Ta film predstavlja preživetje, pogum in upanje."

Sweeney igra boksarko Christy Martin, lezbijko, ki skriva svojo spolno usmerjenost in preživi poskus umora svojega moža Jamesa Martina, ki je bil tudi njen trener. "Hvala vsem, ki ste videli, čutili in verjeli. Umetnosti ne ustvarjamo vedno samo za številke, ampak za učinek. In Christy je bil najbolj vpliven projekt v mojem življenju", je zapisala v odziv na slabe rezultate v blagajnah kinematografov.

Zvezdnica, ki se je v zadnjih mesecih soočila s polemiko zaradi oglasa za kavbojke, za katerega so nekateri trdili, da vzbuja retoriko o beli nadvladi, je mesece trenirala za vlogo v filmu ter pridobila kar nekaj kilogramov, zaradi česar je bila na nekaterih fotografijah s snemanja videti popolnoma neprepoznavna.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dannyer
15. 11. 2025 13.22
+1
film je bil že prej obsojen na propad ker niam trga kot večina holivuda trenutno. dizni je recimo v -
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
15. 11. 2025 13.21
Ampak za gnar----
ODGOVORI
0 0
Colgate
15. 11. 2025 13.05
+2
Sydney🥰
ODGOVORI
2 0
LeviTUMOR
15. 11. 2025 13.00
+2
Lewaci morajo probelmatizirati najbolj nepomembne ali neumne stvari. Njena reklama o dzenslah nikoli ni govorila o nadvladi belcev-superiornost, zgolj samo da so geni dobri. Lewaci zelo radi vzamejo neki dobrega iz kontexta in spreobrne jo ter nemarno lazejo, da potem izpade slabo. To se je zgodilo v cisto vseh primerih, recimo golobizem in zdaj prebilićizem.
ODGOVORI
3 1
poper00
15. 11. 2025 12.51
+3
Mala še ne ve ,da to nima veze z umetnostjo in se dela več ali manj samo za denar.
ODGOVORI
3 0
Klobasazulu
15. 11. 2025 12.43
+5
pimpo bi ji dal
ODGOVORI
5 0
ŠeVednoPlešem
15. 11. 2025 12.35
+4
Krasni geni, mislim krasen džins, ampak filmi o boksarkah in "rednek" športnicah so že bili posneti ... In med njimi nekaj zelo dobrih. Jaz, Tonya ali pa Punčka za milijon dolarjev
ODGOVORI
4 0
Veščec
15. 11. 2025 12.22
+8
vsaj ona je dobra,če ne že film
ODGOVORI
8 0
3320.
15. 11. 2025 12.16
+7
Gene ima vrhunske.
ODGOVORI
7 0
