Sydney Sweeney po kritikah in političnih odzivih na kampanjo: Vem, kdo sem

Konec julija je ameriška blagovna znamka American Eagle v sodelovanju s priljubljeno igralko Sydney Sweeney lansirala oglaševalsko kampanjo za kavbojke. Če so stavili na množični odziv, so ga tudi dobili – a ne zaradi kavbojk in večinoma negativnega. Nad Sydney se je namreč zgrnil plaz kritik zaradi slogana kampanje: "Sydney Sweeney ima odlične gene."

Mnogi spletni uporabniki so kampanji očitali promoviranje bele rase in lepotnih idealov s pomočjo plavolasega dekleta, modrih oči in lepe postave: "To se zgodi, ko v sobi ni temnopoltih ljudi. Še posebej v takem času. Ta oglaševalska kampanja se je ujela v lastno 'pametno' igro besed, da so ljudje v sobi spregledali tisto, kar je bilo tako očitno vsem, ki niso belci," je bil le eden izmed komentarjev. Po dobrih treh mesecih se je v nedavnem intervjuju odzvala tudi 28-letna hollywoodska zvezdnica: "Vem, kdo sem. Vem, koliko sem vredna," je najprej povedala in dodala: "Vem, da sem dobra oseba in da znam imeti rada, predvsem pa nikoli ne dovolim, da drugi definirajo, kdo sem."

Novinarka jo je nato vprašala, ali je bila nad odzivom javnosti presenečena, na kar je Sydney odgovorila: "Posnela sem reklamo za kavbojke. Ja, odzivi so bili vsekakor presenečenje." A večino medijske gonje in poplavo spletnih komentarjev je zvezdnica zaobšla: "Telefon sem preprosto odložila. Snemam serijo Evforija - delam vsak dan, tudi po 16 ur na dan, nato pa grem domov in spat. Zato tega nisem zares veliko spremljala."