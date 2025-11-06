Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Sydney Sweeney po kritikah in političnih odzivih na kampanjo: Vem, kdo sem

Los Angeles, 06. 11. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A. J.
Komentarji
7

Nisem pričakovala, da se bo na mojo vlogo v kampanji za kavbojke odzval tudi Trump, je povedala zvezdnica. Potem ko je ameriška blagovna znamka objavila oglaševalsko kampanjo v sodelovanju s priljubljeno igralko, so se zaradi slogana nad Sydney zgrnile številne kritike, na katere se vse do zdaj ni odzvala.

Konec julija je ameriška blagovna znamka American Eagle v sodelovanju s priljubljeno igralko Sydney Sweeney lansirala oglaševalsko kampanjo za kavbojke. Če so stavili na množični odziv, so ga tudi dobili – a ne zaradi kavbojk in večinoma negativnega. Nad Sydney se je namreč zgrnil plaz kritik zaradi slogana kampanje: "Sydney Sweeney ima odlične gene."

Sydney Sweeney v sklopu oglaševalske kampanje za kavbojke.
Sydney Sweeney v sklopu oglaševalske kampanje za kavbojke. FOTO: Profimedia

Mnogi spletni uporabniki so kampanji očitali promoviranje bele rase in lepotnih idealov s pomočjo plavolasega dekleta, modrih oči in lepe postave: "To se zgodi, ko v sobi ni temnopoltih ljudi. Še posebej v takem času. Ta oglaševalska kampanja se je ujela v lastno 'pametno' igro besed, da so ljudje v sobi spregledali tisto, kar je bilo tako očitno vsem, ki niso belci," je bil le eden izmed komentarjev. Po dobrih treh mesecih se je v nedavnem intervjuju odzvala tudi 28-letna hollywoodska zvezdnica: "Vem, kdo sem. Vem, koliko sem vredna," je najprej povedala in dodala: "Vem, da sem dobra oseba in da znam imeti rada, predvsem pa nikoli ne dovolim, da drugi definirajo, kdo sem."

Novinarka jo je nato vprašala, ali je bila nad odzivom javnosti presenečena, na kar je Sydney odgovorila: "Posnela sem reklamo za kavbojke. Ja, odzivi so bili vsekakor presenečenje." A večino medijske gonje in poplavo spletnih komentarjev je zvezdnica zaobšla: "Telefon sem preprosto odložila. Snemam serijo Evforija - delam vsak dan, tudi po 16 ur na dan, nato pa grem domov in spat. Zato tega nisem zares veliko spremljala."

Donald Trump in Sydney Sweeney
Donald Trump in Sydney Sweeney FOTO: Profimedia
Preberi še Kampanja Sydney Sweeney sprožila val kritik: Promoviranje bele rase

 Po drami zaradi kampanje je v javnost prišla tudi informacija, da se Sweeney na političnem parketu opredeljuje kot republikanka, zaradi česar si je prislužila tudi odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa: "Je registrirana republikanka? Od zdaj naprej torej obožujem njeno kampanjo. Če je republikanka, potem mislim, da je njena kampanja fantastična," medtem ko je podpredsednik JD Vance kritiziral demokrate, ker so se "tako razburili zaradi vročega dekleta, ki v Ameriki otrokom prodaja kavbojke."

Preberi še Donald Trump o oglasni kampanji Sydney Sweeney: 'Je trenutno najbolj vroča'

Zvezdnica priljubljene serije Evforija je na vprašanje, ali je hvaležna, da sta jo javno podprla tako vplivna človeka, odgovorila: "Hm, ne. Mislim, da ne... Nisem imela takšnega občutka, v resnici o tem sploh nisem premišljevala."

V vrvežu spletnega zgražanja in poplavi komentarjev pa je medtem ključni del oglaševalske kampanje ostal neopažen. V sporočilu za javnost je bilo namreč navedeno, da "motiv metulja na zadnjem žepu kavbojk predstavlja ozaveščenost o nasilju v družini". V okviru kampanje s Sweeneyjevo bo 100 odstotkov izkupička od prodaje kavbojk namenjenih neprofitni organizaciji, ki ponuja zaupno podporo duševnemu zdravju vsem 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

sydney sweeney kampanja kavbojke
Naslednji članek

Top turške serije na VOYO, ki vas bodo prikovale pred zaslon

SORODNI ČLANKI

Drzna obleka Sydney Sweeney: korak naprej ali nazaj za ženske?

Bo Sydney Sweeney novo Bondovo dekle? 'Kot James Bond bi se bolj zabavala'

Sydney Sweeney o kontroverznem milu: Kritizirala so me večinoma dekleta

Sydney Sweeney skočila s padalom v razpetem kombinezonu: Vznemirljiva izkušnja

MGK spregovoril o govoricah, da sta s Sydney Sweeney več kot le prijatelja

Je Sydney Sweeney res Trumpova podpornica?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
06. 11. 2025 11.09
+1
Res ma dobre...kavbojke. in zelonleponih zapolni. Podobno, kot modrc.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
06. 11. 2025 11.11
*zelo lepo jih zapolni.
ODGOVORI
0 0
zurc
06. 11. 2025 11.05
+1
če bi pa bila na sliki črna punca ,bi tudi trump ,velika verjetnost enako komentiral(ker ima rad lepe ženske) bi pa vsi bili srečni.Vi in vaša korektnost!
ODGOVORI
2 1
zurc
06. 11. 2025 11.02
+1
zgražajo se samo grde debele babe in podpihujejo sovraštvo rasizem,drugače pa ,raketa! za zgled si jo vzemte in začnite delat na sebi,se boste bolje počutili in lažje gibali
ODGOVORI
2 1
ČrniGad
06. 11. 2025 11.01
+1
Spet dvojni standardi. Bog ne daj, da bi belci omenili karkoli drugega od zgražanja nad lastno raso. In pa kako si drznejo dat belko v reklame-to je pa res skrajno in provokativno! Ha-ha. Prihaja kmalu na 'sončno stran Alp'.
ODGOVORI
2 1
Uporabnik1888402
06. 11. 2025 10.46
+1
Taksne zize in ona hlace prodaja ...
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
06. 11. 2025 11.09
Kupim.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330