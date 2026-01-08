Sydney Sweeney prvič pozirala gola

Kljub temu da ima Sydney Sweeney sloves zvezdnice, ki s svojo podobo pogosto pritegne pozornost in redko koga pusti ravnodušnega, je šla tokrat še korak dlje in za W Magazine pozirala popolnoma gola. 28-letna igralka se je tako v javnosti prvič povsem razgalila in na družbenih omrežjih s sledilci z veseljem delila nastale fotografije.
Na njih se Sydneyjino telo lesketa v zlati barvi, prsi prekriva s svojimi rokami in zapeljivo gleda v kamero. Njena frizura aludira na znameniti videz Marilyn Monroe, medtem ko njen vrat krasi sijoč nakit.
Odkar je Sydney Sweeney leta 2019 zasijala kot Cassie v uspešnici Euphoria, je postala ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, zapiše W Magazine, katere naslovnico krasi zvezdnica gola. V obsežnem intervjuju za omenjeno revijo je 28-letna igralka med drugim spregovorila o svoji družini, slavi in kariernem vzponu, ki jo je izstrelil med hollywoodsko smetano.
Zvezdnica je razkrila, da je o igralski karieri sanjala od malih nog, "a da je stvarnost igralskega poklica povsem drugačna, kot si je to predstavljala nekoč." Ko je bila še deklica, je z veseljem stopala v vloge in prevzemala čevlje različnih likov, "danes pa razume, kaj vse pride zraven."
Sweeney je spregovorila tudi o svojih brazgotinah in pojasnila, da je bilo njeno otroštvo polno adrenalina. Zato ima danes ob očesu spomin na grozno nesrečo pri wakeboardingu, ki se je zgodila, ko je bila stara samo deset let. Deska ji je porezala obraz, zaradi česar je dobila sedemnajst šivov. Spomnila pa se je tudi natrgane vezi zaradi vožnje z motorjem in danes famozne "brazgotine, ki ni nikoli izginila."
Neustrašnost jo je iz otroštva, kot pravi, spremljala tudi v odraslo življenje. "Veliko stvari me plaši, a me nikoli ne ustavijo," je dejala igralka.
