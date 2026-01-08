Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Sydney Sweeney prvič pozirala gola

Los Angeles, 08. 01. 2026 11.01 pred 42 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Sydney

Priljubljena ameriška igralka Sydney Sweeney je tokrat presenetila z udarno naslovnico, za potrebe katere je odvrgla vsa oblačila. Sledilce na družbenih omrežjih je navdušila v zapeljivi pozi, ameriška modna revija pa je ob tem objavila tudi daljši intervju z zvezdnico.

Kljub temu da ima Sydney Sweeney sloves zvezdnice, ki s svojo podobo pogosto pritegne pozornost in redko koga pusti ravnodušnega, je šla tokrat še korak dlje in za W Magazine pozirala popolnoma gola. 28-letna igralka se je tako v javnosti prvič povsem razgalila in na družbenih omrežjih s sledilci z veseljem delila nastale fotografije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na njih se Sydneyjino telo lesketa v zlati barvi, prsi prekriva s svojimi rokami in zapeljivo gleda v kamero. Njena frizura aludira na znameniti videz Marilyn Monroe, medtem ko njen vrat krasi sijoč nakit.

Odkar je Sydney Sweeney leta 2019 zasijala kot Cassie v uspešnici Euphoria, je postala ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, zapiše W Magazine, katere naslovnico krasi zvezdnica gola. V obsežnem intervjuju za omenjeno revijo je 28-letna igralka med drugim spregovorila o svoji družini, slavi in kariernem vzponu, ki jo je izstrelil med hollywoodsko smetano.

Preberi še Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora

Zvezdnica je razkrila, da je o igralski karieri sanjala od malih nog, "a da je stvarnost igralskega poklica povsem drugačna, kot si je to predstavljala nekoč." Ko je bila še deklica, je z veseljem stopala v vloge in prevzemala čevlje različnih likov, "danes pa razume, kaj vse pride zraven."

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
FOTO: Profimedia

Sweeney je spregovorila tudi o svojih brazgotinah in pojasnila, da je bilo njeno otroštvo polno adrenalina. Zato ima danes ob očesu spomin na grozno nesrečo pri wakeboardingu, ki se je zgodila, ko je bila stara samo deset let. Deska ji je porezala obraz, zaradi česar je dobila sedemnajst šivov. Spomnila pa se je tudi natrgane vezi zaradi vožnje z motorjem in danes famozne "brazgotine, ki ni nikoli izginila."

Neustrašnost jo je iz otroštva, kot pravi, spremljala tudi v odraslo življenje. "Veliko stvari me plaši, a me nikoli ne ustavijo," je dejala igralka.

sydney sweeney naslovnica gola

Kdo je nominiran za nagrade igralcev?

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emil Gyöfi
08. 01. 2026 11.43
Dobra je v vseh pogledih. Feme fatale. To je sanjska ženska ki te spravi v bankrot ali grob. Ampak splača se. Nova Merlyn Monroe. 🤗🤗🤗Za obujanje mrtvih. To je tisto ko na smrtni postelji rečeš; Samo gor me dajte😁🤗
Odgovori
0 0
abmam
08. 01. 2026 11.31
Kje je fotka, bentiboga?!
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
08. 01. 2026 11.08
Ta ženska nima praktično nobenega igralskega talenta, tako da ji ne preostane drugega da odvrže vsa oblačila, se sleče, in se dela naslednjo Marilyn Monroe. 🤣
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
zadovoljna
Portal
Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
vizita
Portal
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
cekin
Portal
Katere pokojnine bodo višje?
Z urejanjem nohtov do milijonov
Z urejanjem nohtov do milijonov
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
dominvrt
Portal
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445