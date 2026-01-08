Sydney Sweeney prvič pozirala gola

Kljub temu da ima Sydney Sweeney sloves zvezdnice, ki s svojo podobo pogosto pritegne pozornost in redko koga pusti ravnodušnega, je šla tokrat še korak dlje in za W Magazine pozirala popolnoma gola. 28-letna igralka se je tako v javnosti prvič povsem razgalila in na družbenih omrežjih s sledilci z veseljem delila nastale fotografije.

Na njih se Sydneyjino telo lesketa v zlati barvi, prsi prekriva s svojimi rokami in zapeljivo gleda v kamero. Njena frizura aludira na znameniti videz Marilyn Monroe, medtem ko njen vrat krasi sijoč nakit. Odkar je Sydney Sweeney leta 2019 zasijala kot Cassie v uspešnici Euphoria, je postala ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, zapiše W Magazine, katere naslovnico krasi zvezdnica gola. V obsežnem intervjuju za omenjeno revijo je 28-letna igralka med drugim spregovorila o svoji družini, slavi in kariernem vzponu, ki jo je izstrelil med hollywoodsko smetano.

Zvezdnica je razkrila, da je o igralski karieri sanjala od malih nog, "a da je stvarnost igralskega poklica povsem drugačna, kot si je to predstavljala nekoč." Ko je bila še deklica, je z veseljem stopala v vloge in prevzemala čevlje različnih likov, "danes pa razume, kaj vse pride zraven."

Sydney Sweeney FOTO: Profimedia