Sydney Sweeney skočila s padalom v razpetem kombinezonu: Vznemirljiva izkušnja

Če so njeni oboževalci te dni morda pričakovali kakšno fotografijo s plaže ali dve, je priljubljena igralka Sydney Sweeney tokrat presenetila. Na svojem Instagram profilu je namreč delila videoposnetek, na katerem vidimo, kako se je prvič v življenju podala na izkušnjo skakanja s padalom.

Z višine 3000 metrov je s profesionalnim padalcem Lukom Aikinsom pogumno skočila z letala, pri tem pa ji je na obrazu ves čas igral navdušen nasmeh. 51-letni Luke se je leta 2016 zapisal v zgodovino kot prvi, ki je skočil brez padala in pristal v mreži velikosti 30 krat 30 metrov, zato je brez težav poskrbel za varen pristanek tudi s Sydney ob sebi. Ta je nato svoje navdušenje delila tudi z objavo na Instagramu, kjer je zapisala: "To je bila verjetno najboljša stvar, kar sem jih imela priložnost storiti v življenju. Hvala Luke Aikins."