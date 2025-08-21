Svetli način
Sydney Sweeney skočila s padalom v razpetem kombinezonu: Vznemirljiva izkušnja

Los Angeles, 21. 08. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 22 minutami

A. J.
Med tem ko številni uživajo v poslednjih počitniških dneh in iščejo svoje mesto pod soncem na plaži, se je zvezdnica Sydney Sweeney odločila za uresničitev svojih dolgoletnih sanj. S višine 3000 metrov je skočila s padalom z letala, pri čemer je pritegnila pozornost oprava v njenem stilu, pod objavo na družbenem omrežju pa je zapisala: "Verjetno je to najboljša stvar, kar sem jih imela priložnost storiti v življenju."

Če so njeni oboževalci te dni morda pričakovali kakšno fotografijo s plaže ali dve, je priljubljena igralka Sydney Sweeney tokrat presenetila. Na svojem Instagram profilu je namreč delila videoposnetek, na katerem vidimo, kako se je prvič v življenju podala na izkušnjo skakanja s padalom.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney FOTO: Instagram

Z višine 3000 metrov je s profesionalnim padalcem Lukom Aikinsom pogumno skočila z letala, pri tem pa ji je na obrazu ves čas igral navdušen nasmeh. 51-letni Luke se je leta 2016 zapisal v zgodovino kot prvi, ki je skočil brez padala in pristal v mreži velikosti 30 krat 30 metrov, zato je brez težav poskrbel za varen pristanek tudi s Sydney ob sebi. Ta je nato svoje navdušenje delila tudi z objavo na Instagramu, kjer je zapisala: "To je bila verjetno najboljša stvar, kar sem jih imela priložnost storiti v življenju. Hvala Luke Aikins."

Pod objavo so se zvrstili navdušeni komentarji njenih sledilcev, na Instagramu jih ima zvezdnica serije Evforija več kot 28 milijonov, ki so ji čestitali za pogumno adrenalinsko izkušnjo. Ni pa se jim izmaknila niti oprava, ki so jo poimenovali "čisto v Sydneyjenem stilu", saj je padalni kombinezom pustila rahlo razpet.

ŠeVednoPlešem
21. 08. 2025 08.17
Ima dobre gene ali džins :) drugače pa v slovenščini je tako ni "S višine", ampak "Z višine"
Blue Dream
21. 08. 2025 08.15
debilna Amerika
