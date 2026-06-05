Sydney Sweeney vztrajala pri goloti v Evforiji

Igralka Sydney Sweeney naj bi po besedah ustvarjalca serije Evforije Sama Levinsona sama predlagala, da se v prizorih zadnje sezone pojavi gola. Režiser je v nedavnem intervjuju za The New York Times razkril, da je 28-letnici sprva predlagal, da bi njene prizore posneli brez golote. "Ko sem napisal scenarij, sem si mislil: 'Morda vse to posnamemo brez golote. Morda obstajajo načini, kako določene stvari prikažemo drugače.'"

V intervjuju se je spominjal odziva igralke, ko ji je povedal svojo prvotno idejo: "Pogledala me je in rekla: 'Se šališ? Igram modela na OnlyFansu. Se boš goloti res izogibal?' In jaz sem odgovoril: 'Prav, to je pošten argument.'"

Spomnimo, v tretji in zadnji sezoni serije lik, ki ga upodablja 28-letnica, doseže finančni uspeh na platformi, znani po eksplicitnih vsebinah. Med drugim je Sydney za vlogo nase nadela kostum psa, gola jedla sladoled, pozirala z erotičnimi igračkami in večkrat pokazala svoje prsi.

Vroči prizori so pošteno razdvojili javnost na tiste, ki so vse skupaj pripisali umetniškemu izražanju, in tiste, ki so serijo in Levinsona obtožili mizoginije. Slednji je Sydney Sweeney opisal kot "popolnoma neustrašno" in "izjemno profesionalno" igralko. "Med nama vlada veliko zaupanja. Ukvarjamo se s svetom OnlyFansa, kjer so ženske plačane za take stvari. V tem je določena mera absurda, ki je lahko zabavna. Vedno skušamo najti način, da vse skupaj deluje pristno, humorno in dramatično ter hkrati odraža želje in potrebe lika."