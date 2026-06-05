Sydney Sweeney vztrajala pri goloti v Evforiji

Igralka Sydney Sweeney naj bi po besedah ustvarjalca serije Evforije Sama Levinsona sama predlagala, da se v prizorih zadnje sezone pojavi gola. Režiser je v nedavnem intervjuju za The New York Times razkril, da je 28-letnici sprva predlagal, da bi njene prizore posneli brez golote. "Ko sem napisal scenarij, sem si mislil: 'Morda vse to posnamemo brez golote. Morda obstajajo načini, kako določene stvari prikažemo drugače.'"
V intervjuju se je spominjal odziva igralke, ko ji je povedal svojo prvotno idejo: "Pogledala me je in rekla: 'Se šališ? Igram modela na OnlyFansu. Se boš goloti res izogibal?' In jaz sem odgovoril: 'Prav, to je pošten argument.'"
Spomnimo, v tretji in zadnji sezoni serije lik, ki ga upodablja 28-letnica, doseže finančni uspeh na platformi, znani po eksplicitnih vsebinah. Med drugim je Sydney za vlogo nase nadela kostum psa, gola jedla sladoled, pozirala z erotičnimi igračkami in večkrat pokazala svoje prsi.
Vroči prizori so pošteno razdvojili javnost na tiste, ki so vse skupaj pripisali umetniškemu izražanju, in tiste, ki so serijo in Levinsona obtožili mizoginije. Slednji je Sydney Sweeney opisal kot "popolnoma neustrašno" in "izjemno profesionalno" igralko. "Med nama vlada veliko zaupanja. Ukvarjamo se s svetom OnlyFansa, kjer so ženske plačane za take stvari. V tem je določena mera absurda, ki je lahko zabavna. Vedno skušamo najti način, da vse skupaj deluje pristno, humorno in dramatično ter hkrati odraža želje in potrebe lika."
Ko je govoril o goloti v seriji nasploh, je pojasnil: "Že na avdiciji – če za primer vzamemo vlogo Cassie – igralci vedo, da vloga vključuje določeno mero golote. Vprašamo jih, ali jim je to sprejemljivo. Če se s tem strinjajo in dobijo vlogo, je naslednji korak sodelovanje s koordinatorjem za intimne prizore. Mislim, da pravila igralskega sindikata SAG določajo, da igralca po tem, ko je izbran za vlogo, ni mogoče prisiliti v prizor, če si premisli in ne želi sodelovati pri njem."
"Trdno verjamem, da najboljše in najbolj iskrene igralske predstave nastanejo takrat, ko se igralec počuti svobodnega in varnega. Le tako lahko ustvari vrhunsko predstavo. Če je prisotna napetost, so čustva blokirana. To vem še iz časa, ko sem študiral igro. Moja naloga je ustvariti najboljše možno okolje, v katerem lahko igralec zaživi svoj lik."
V bran goloti in žgečkljivim prizorom je stopila tudi Sweeneyjeva sama, ki je na Instagramu ob galeriji utrinkov s seta zadnje sezone serije, ki jo je izstrelila med zvezde, preprosto zapisala: "Temu se reče igranje."
Koordinator za intimne prizore je strokovnjak, ki skrbi za varno, spoštljivo in profesionalno okolje med snemanjem scen, ki vključujejo goloto ali spolno intimnost. Njegova glavna naloga je delovati kot posrednik med režiserjem in igralci, zagotoviti, da so meje igralcev spoštovane, ter koreografirati prizore tako, da so tehnično izvedeni varno in z jasnim privoljenjem vseh vpletenih strani.
SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) je ameriški sindikat, ki zastopa več kot 160.000 igralcev, novinarjev, radijskih osebnosti in drugih medijskih delavcev. Sindikat postavlja standarde za delovne pogoje, plačila, varnost na setu in pravice intelektualne lastnine. V kontekstu intimnih prizorov sindikat določa stroga pravila, ki igralcem omogočajo, da v vsakem trenutku prekličejo privolitev za snemanje določenih prizorov, s čimer ščitijo njihovo avtonomijo.
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