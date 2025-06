Sydney Sweeney za vlogo pridobila 13 kilogramov: Bila sem osupla

Vloga boksarke Christy Martin je za igralko Sydney Sweeney pomenila kopico priprav in treningov. Kot je povedala v enem od nedavnih intervjujev, je za film, ki so ga posneli konec lanskega leta, trenirala po trikrat na dan, za vlogo pa pridobila okoli 13 kilogramov. "Povečale so se mi prsi in moja zadnjica je postala ogromna. Bila sem osupla," je dejala.

Sydney Sweeney dokazuje, da svoje filmske vloge vzame skrajno resno. V intervjuju za W Magazine je namreč razkrila, da je za vlogo boksarke Christy Martin v biografskem filmu pridobila okoli 13 kilogramov, poleg tega pa je priprava vsebovala tudi intenzivne treninge. "Dobila sem vlogo Christy in imela sem približno tri mesece in pol časa za trening. Začela sem jesti. Zjutraj sem eno uro telovadila z utežmi, opoldne sem približno dve uri trenirala kickbox in nato še zvečer eno uro telovadila z utežmi," je proces opisala igralka.

Sydney Sweeney je za vlogo več mesecev intenzivno trenirala. FOTO: AP icon-expand

Na svojem telesu je opazila fizične spremembe: "Moje telo je bilo popolnoma drugačno. Nobeno od svojih oblačil nisem več mogla obleči. Običajno imam konfekcijsko številko 23, nato pa sem nosila število 27. Povečale so se mi prsi in moja zadnjica je postala ogromna. Bila sem osupla." Kot je povedala, se po preobrazbi počuti 'neverjetno' in 'noro močno'. Film, katerega naslov še ni znan, so posneli konec lanskega leta, izšel pa naj bi še letos. V njem bodo prikazali uspešno kariero najbolj znane boksarke v 90. letih prejšnjega stoletja, ki je bila tarča nasilja s strani moža Jamesa Martina. Ta je bil zaradi poskusa umora, ko jo je leta 2010 večkrat zabodel in ustrelil, leta 2012 obsojen na 25 let zapora, piše Variety.

