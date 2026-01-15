Naslovnica
Film/TV

Sydney Sweeney zopet buri duhove

Los Angeles, 15. 01. 2026 12.44 pred 30 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Sydney Sweeney

Oboževalci Evforije so po štirih dolgih letih le dočakali napovednik za tretjo sezono serije, ki že od samega začetka buri duhove in je med zvezde izstrelila mlado generacijo hollywoodskih zvezdnikov z Zendayo, Jacobom Elordijem in Sydney Sweeney na čelu. In prav slednja v napovedniku dviguje največ prahu.

V tretji sezoni Evforije bo mogoče spremljati like, ki so jih gledalci spoznali v času srednje šole, pet let kasneje, ko se spopadajo z izzivi odraslega sveta. Lik Sydney Sweeney bo navijaško uniformo zamenjal za privlačno spodnje perilo, iz srednješolske navijačice pa bo postala ustvarjalka vročih vsebin za spletno platformo OnlyFans.

V svoje vloge se vračajo tudi Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer in Alexa Demie, za popestritev pa bodo poskrbeli Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler in Marshawn Lynch. Ustvarjalec serije Sam Levinson obljublja, da bo to "najboljša sezona doslej".

"Ena stvar, o kateri smo se vsi strinjali, je, da se ne moremo vrniti v srednjo šolo – čeprav so v mnogih serijah srednješolce igrali tridesetletniki. Pet let se je zdelo kot naraven preskok," je pojasnil. Igralka Sydney Sweeney pa je medtem medijem razkrila, da bo ta sezona "bolj nora" od preteklih dveh.

Sydney Sweeney evforija napovednik

Skarsgård po prejemu zlatega globusa: Mislil sem, da sem prestar

