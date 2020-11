Sylvester Stallone se pridružuje 'Odredu odpisanih'

S tem je potrdil, da se bo Sylvester pojavil v novem, težko pričakovanem filmu, ki napoveduje ostala velika igralska imena. Prve govorice o njegovem potencialnem sodelovanju pri filmu so se pojavile, ko je na svojih družbenih omrežjih razkril preveč iz dogajanja na filmskem setu, objavo pa je nato hitro izbrisal. Gunn, ki je spisal tudi scenarij, si želi film zapeljati v popolnoma drugo smer v zgodbi, v kateri vlada rekrutira superzlikovce za izvajanje skrivnih misij, ki so preveč umazane za Supermana in Batmana.

Prvi del filma, v katerem sta zaigrala tudi Will Smith in Margot Robbie, je v blagajne prinesel približno 630 milijonov evrov, čeprav naj ne bi bil posebej priljubljen med kritiki in oboževalci. Nadaljevanje prinaša novo priložnost za popravke, pod budnim očesom Gunna bo film na višjo raven pripeljala izjemna igralska zasedba, polna starih znancev in tudi novincev odpisanega odreda. Zaigrali bodo Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Pete Davidson, Nathan Fillion, Idris Elba, John Cena in drugi. Film je trenutno v fazi postprodukcije, gledalci pa si ga bodo lahko ogledali avgusta 2021.