Ta vikend Delovna akcija kar dvakrat

Voditeljica oddaje Delovna akcija Ana Praznik bo znova zavihala rokave in se skupaj z mojstri lotila novega projekta - obsežne obnove doma.

Tokrat se Ana odpravi v Begunje na Gorenjskem, kjer spozna Marjano ter njena sinova Andraža in Roka. Ko si ogleda njihovo dvesto let staro, neizolirano in dotrajano hišo, ostane brez besed. Odločitve o prenovi ne more sprejeti sama, zato na pomoč pokliče Bojana. Kljub obsežnosti projekta se odločita, da se ekipa izurjenih mojstrov loti največjega projekta do zdaj in Marjanini družini omogoči lepše in boljše življenje.