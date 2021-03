'Ta vloga je popolno nasprotje Brienne iz Igre prestolov'

Serija Skrivnost jezera se osredotoča na kriminalistko Robin Griffin (Elisabeth Moss) , ki raziskuje nevarne zločine. V prvi sezoni spremljamo njeno poslovno in zasebno življenje. Če je njena zasebnost povsem na psu, je pri njeni karieri drugače. Robin velja za zlati standard dela kriminalistov. Zato jo ob prihodu noseče 12-letnice na lokalno policijo pokličejo na pomoč. A še preden se razve, kako je 12-letna Tui zanosila in kdo jo je posilil, ta pobegne. Tu se začneta iskalna akcija in zaplet prve sezone.

O tem, kakšna je njena vloga, je Gwendoline ob izidu druge sezone spregovorila v intervjuju zaNew York Times. Kot je povedala, je Jane Campion, soustvarjalka serije, vlogo Mirande napisala z mislijo na Gwendoline. "Res sem si želela biti v tej seriji, zato sem kontaktirala Jane in imela sem to srečo, da je napisala vlogo samo zame. Serija se dotika tem, ob katerih mi ni najbolj prijetno, a se zavedam, da jih je treba izpostaviti. Miranda je v službi marginalizirana, je žrtev mizoginije. Teh stvari ni prijetno igrati. Ja, to je moje delo, in ja, to zadevo samo igram, a vseeno so te stvari tako zelo osebne, z lahkoto se dotaknejo igralke," je povedala za New York Times.

Plavolasa igralka, ki je visoka kar 190 centimetrov, pravi, da je serija sicer precej temačna kriminalistična zgodba, a da v sebi skriva tudi nekaj humorja. Za to je zadolžen predvsem njen lik. "Serija je zelo zelo temačna, a hkrati tudi precej smešna. Miranda na trenutke deluje kot izjemno navdušen psiček. Miranda si izjemno želi imeti dobre odnose z vsemi, stkati prijateljstva in zelo je čustvena. Čustva jo v življenju vodijo in na podlagi čustev se velikokrat odloča, kaj in kako bo delala v službi, kar je popolno nasprotje od Brienne iz Igre prestolov. Brienne se posveti svojim mislim, jih razdela, se ustavi in zadiha. Za odločitve si vzame čas. Miranda pa je nagla, nepremišljena in nerodna. A to jo dela čudovito, njen karakter zapolni sobo. To je bila opomba, na katero me je Jane nenehno opominjala: 'Zapomni si, tvoja osebnost je za nekatere ljudi preveč kipeča.' In k temu sem tudi stremela."