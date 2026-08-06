Tačke na patrulji: Reševalni psi na velikem platnu in v resničnem življenju

Priljubljeni kužki iz animirane franšize Tačke na patrulji so se vrnili na velika platna in ponovno navdušili. V ljubljanskem Cineplexxu je sinoči potekala razprodana slovenska premiera filma Tačke na patrulji: Dino-film, ki je privabila številne družine z otroki. Pozornosti pa niso pritegnili le animirani junaki, temveč tudi pravi reševalni psi, ki so obiskovalcem predstavili svoje delo pri iskanju pogrešanih oseb. Premiere so se udeležili tudi igralci, ki so animiranim junakom posodili slovenske glasove in ostali znani obrazi, med njimi Teja Jugovic, David Urankar, Srđan Milovanović, Ajda Sitar in drugi.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Tačke na patrulji premiera David Urankar Karantanija Cinemas

Tačke na patrulji premiera David Urankar Karantanija Cinemas

Tačke na patrulji premiera David Urankar Karantanija Cinemas

Tačke na patrulji premiera David Urankar Karantanija Cinemas

Tačke na patrulji premiera David Urankar Karantanija Cinemas

Tačke na patrulji premiera David Urankar Karantanija Cinemas

Tačke na patrulji premiera David Urankar Karantanija Cinemas

Na premieri: Tačke na patrulji. Sandi Fišer - Mediaspeed















Še pred začetkom projekcije so se najmlajši lahko srečali z maskotama Maršalom in Bronom, ustvarjali v otroškem kotičku ter se fotografirali, največ zanimanja pa je požel prikaz dela Enote reševalnih psov Slovenije. Pet reševalnih psov je skupaj s svojimi vodnicami predstavilo svoje spretnosti in pokazalo, kako poteka iskanje pogrešanih oseb na terenu. Predsednica Komisije za reševalne pse Enote reševalnih psov Slovenije Katja Skulj je ob tem poudarila, da je pri iskanju pogrešanih odločilnega pomena hiter odziv. "Ko ugotovimo, da osebo pogrešamo, je pomembno, da čim prej pokličemo številko 112, saj se lahko reševalna akcija s psi začne takoj," je povedala. Dodala je, da je reševalni pes lahko skoraj vsake pasme, pomembno pa je predvsem, da je primerne velikosti, telesno pripravljen in primernega značaja za zahtevno delo na terenu.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Na premieri: Tačke na patrulji. Sandi Fišer

Na premieri: Tačke na patrulji. Sandi Fišer

Na premieri: Tačke na patrulji. Sandi Fišer

Na premieri: Tačke na patrulji. Sandi Fišer

Na premieri: Tačke na patrulji. Sandi Fišer







