Tačke na patrulji: Reševalni psi na velikem platnu in v resničnem življenju

Priljubljeni kužki iz animirane franšize Tačke na patrulji so se vrnili na velika platna in ponovno navdušili. V ljubljanskem Cineplexxu je sinoči potekala razprodana slovenska premiera filma Tačke na patrulji: Dino-film, ki je privabila številne družine z otroki. Pozornosti pa niso pritegnili le animirani junaki, temveč tudi pravi reševalni psi, ki so obiskovalcem predstavili svoje delo pri iskanju pogrešanih oseb.
Premiere so se udeležili tudi igralci, ki so animiranim junakom posodili slovenske glasove in ostali znani obrazi, med njimi Teja Jugovic, David Urankar, Srđan Milovanović, Ajda Sitar in drugi.
Še pred začetkom projekcije so se najmlajši lahko srečali z maskotama Maršalom in Bronom, ustvarjali v otroškem kotičku ter se fotografirali, največ zanimanja pa je požel prikaz dela Enote reševalnih psov Slovenije. Pet reševalnih psov je skupaj s svojimi vodnicami predstavilo svoje spretnosti in pokazalo, kako poteka iskanje pogrešanih oseb na terenu.
Predsednica Komisije za reševalne pse Enote reševalnih psov Slovenije Katja Skulj je ob tem poudarila, da je pri iskanju pogrešanih odločilnega pomena hiter odziv. "Ko ugotovimo, da osebo pogrešamo, je pomembno, da čim prej pokličemo številko 112, saj se lahko reševalna akcija s psi začne takoj," je povedala. Dodala je, da je reševalni pes lahko skoraj vsake pasme, pomembno pa je predvsem, da je primerne velikosti, telesno pripravljen in primernega značaja za zahtevno delo na terenu.
Film Tačke na patrulji: Dino-film je od danes na ogled v slovenskih kinematografih. Tokrat priljubljene reševalne kužke skrivnostna nevihta odnese na tropski otok, kjer odkrijejo svet dinozavrov in spoznajo mladega psa Rexa, ki je na otoku obtičal že več let. Ko njihov večni tekmec, župan Humdinger, z nepremišljenim rudarjenjem sproži izbruh spečega vulkana, se kužki znajdejo pred največjim izzivom doslej – rešiti morajo dinozavre in prebivalce otoka ter preprečiti katastrofo. Za režijo tudi tretjega filmskega nadaljevanja je znova poskrbel Cal Brunker, scenarij pa je skupaj z Bobom Barlenom napisal po priljubljeni televizijski seriji Keitha Chapmana. Slovenski gledalci si film lahko ogledajo v sinhronizirani različici, v kateri so glasove animiranim junakom med drugim posodili Teja Bitenc, Nejc Heine, Vesna Slapar, Gregor Skočir, Luka Sešek, Sergej Milovanović, Glorija Forjan, Tomaž Krt, Maša Tiselj, Mojca Funkl in drugi.
Posebnost novega filma je tudi glasbena spremljava. Za naslovno pesem Bottle Up je poskrbela legendarna ameriška skupina Backstreet Boys. Člani zasedbe, ki so danes tudi sami očetje, so ob izidu povedali, da jim je bilo sodelovanje pri projektu še posebej pri srcu, saj so bili njihovi otroci navdušeni nad dejstvom, da je njihova glasba postala del priljubljene animirane zgodbe.
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