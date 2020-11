Tako 'padla' v Okornov film, da si je želela pobriti obrvi

Ob novemu napovedniku za pretresljivo dramo Life in a Year Mitje Okorna, v katerem igrata Jaden Smith in Cara Delevingne, lahko preberemo, da je bila igralka tako navdušena nad svojim likom in zgodbo, da si je bila pripravljena za vlogo poleg glave pobriti tudi obrvi.

Če ste pripravljeni na film, ki vas bo spravil v solze, potem bo najbrž za vas novi film slovenskega režiserja Mitje Okorna Life in a Year.Gre za njegovo prvo ameriško produkcijo, ki bo od 27. novembra na ogled na eni od spletnih videoplatform. V njem Cara Delevingne in Jaden Smith igrata mlad par, ki je postavljen pred neverjetno preizkušnjo, ker ima Isabelle pred seboj samo leto dni življenja. Zato ji Daryn obljubi, da bosta v času, ki ji je še ostal, doživela čim več. Gre za romantičen film o odraščanju, hkrati pa je zgodba tudi precej srce parajoča, saj se osredotoča na njeno bolezen in njuno ljubezen.



"Zagotovo ni lep, da bi zato zraven hlipali, saj vas bo udaril naravnost v črevesje. O moj bog, med snemanjem sem ves čas jokala,"je o izkušnji povedala igralka. Gre za Okornov prvi ameriški film, sicer pa tudi sam priznava, da je oboževalec čustvenih filmov. "Rad jokam v kinu. Gre za lep, očiščujoč trenutek. Vedno izberem čustva pred logiko. Lepo je videti ljudi, ki jokajo, vzamejo ven robčke, ko gledajo filme. Tudi ob tem, da so ljudje ganjeni, mi gre na jok," je dejal Okorn, ki ga je ganil tudi scenarij za film, zato je vedel, da ga mora režirati.



Film je produciralo podjetje Overbrook Entertainment Willa Smitha skupaj s Sony Pictures, Okorn pa je dejal, da ni hotel posneti filma o odraščanju in bolezni, temveč je želel, da bi ta prihajal zares iz srca, brez pretencioznosti, da bi zgolj prikazoval življenje. Ko je imel Okorn prvo branje scenarija z igralci in producenti, je vedel, da dela film s pravimi ljudmi, saj je videl, kako je Will obravnaval čustva v zgodbi."Vsi so hoteli zadrževati solze, Willu pa je bilo vseeno in se je zjokal. Podobno je bilo tudi na snemanju, ko je včasih sedel za menoj in hlipal," se spominja Okorn.





Cara je pred tem z Willom sodelovala pri filmu Odred odpisanih, sodelovala pa je tudi že z Jadenom. Scenarij jo je obsedel do te mere, da je preprosto morala igrati Isabelle. "Kot igralka se moraš zavedati, kako je imeti raka na jajčnikih v tretjem stadiju, kar morda ni sanjska vloga, a je po svoje blagoslov, ko tak lik oživiš. Sodelovala sem z dekletom, ki je tega raka preživelo. To, da lahko srečaš te ljudi in pokažeš zgodbo o moči, borbi in podpori družine, da pokažeš, kaj vse je potrebno, da to preživiš, je res nekaj posebnega. Isabelle se mi zdi posebna zaradi svoje moči. Ne glede na to, kaj preživlja, vedno v vsem najde luč, saj živi, kot da tega bremena nima na grbi. Način, kako živi svoje življenje, je zelo navdihujoč," je razmišljala igralka.



Njen lik je zahteval, da si obrije glavo, da so lahko posneli dele, ko je na kemoterapiji, Jaden pa je moral narediti enako in si postriči svoje drede. "Jadena imam neizmerno rada, obožujem ga z vsem srcem. Fenomenalen umetnik je in vesela sem, da ga bodo ljudje lahko videli tudi kot igralca. Ker sva si oba pobrila glavi, bo v mojem življenju ostal za vedno," je še dodala.



Po Okornovih besedah je bil film kot narejen za Jadena, malo težje pa je našel pravo Isabelle. Sprva Care niti ni poznal, nato si je ogledal vse njene filme in še vedno ni bil prepričan, da je prava izbira. Prepričali so ga šele njeni najbolj "odbiti" trenutki na YouTubu, po ogledu katerih je vedel, da bo primerna za ta lik. Ko je rekla, da ji je scenarij všeč, mu je odleglo, a je postala njena ljubezen do tega lika globlja, kot je mislil. Celo tako globoka, da si je želela pobriti obrvi, četudi trdi, da ni "igralka metode", po katera sta poznana npr. Robert DeNiroaliChristian Bale.

Okorn se menda najbolj veseli, da bodo film videli mlajši najstniki."Morda bo film prvič videl 14-letnik, ki še nikoli ni videl Beležnice ali Titanika, filmov, ob katerih smo jokali mi. Ko si star 30, 40, 50 let in si videl 17 takih filmov, se te morda ne dotaknejo več tako kot prvič. Nekateri bodo rekli, da so tako zgodbo že videli, vedeti pa je treba, da nek 14-letnik česa takega še ni videl. Vsak, ki so mu všeč tovrstne zgodbe, pa se bo prav gotovo našel v filmu," meni režiser.



"Veliko robčkov boste potrebovali. Ali vsaj ramo, na kateri se boste zjokali, ali blazino, v katero boste tulili. A na koncu so solze sreče. Film ima čudovito sporočilo, resničnost, življenje, s čimer se na žalost srečujemo tudi v letu 2020. To je bilo zares noro leto. Ne glede na to, kaj te zadene in v kakšnih časih živimo, se moraš truditi, da živiš življenje na polno. Četudi ti je težko, moraš najti ljudi, ki jih imaš rad, stvari, ki jih rad počneš, in živeti. Tega te nauči ta film. Da je naš čas na tem planetu kratek in da ga moramo izkoristiti," je povedala Delevingneva.



